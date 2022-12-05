В Приморье леопард «спел» туристам на камеру

На кадрах кошка вышла на местность с хорошим обзором. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Рык леопарда запечатлела автоматическая лесная камера в приморском национальном парке. Съемочное оборудование установили туристы под руководством профессионального гида. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

Дикий зверь, второй хозяин дальневосточной тайги, попался в объектив в рекреационной зоне нацпарка Антона Ганзевича. Именно здесь наблюдатели поставили фотоловушку, которая несколько месяцев «следила» за бурной жизнью лестных обитателей края. Видео выложила «Земля леопарда».

На кадрах кошка вышла на местность с хорошим обзором и принялась «тренировать вокал», а если точнее – общаться с другими подобными себе особями. Целых 20 секунд леопард громко рычал, предупреждая животных, что он здесь хозяин.

Сотрудники заповедника утверждают, что получить подобную запись дорогого стоит. Тем более, что таких хищников в Приморье насчитывается не многим более 120.

У леопарда есть собственный хранитель – Приморская государственная сельскохозяйственная академия, в честь которого он и получил кличку. Зовут краснокнижника Академик – узнали специалисты, проанализировав уникальный узор на его шкуре. Стоит добавить, что в кадре «засветились» и другие удивительные представители местной фауны.

Среди прочих «актеров» – пара харз – самых крупных и ярких куниц, а также зайцы, барсуки и седой дятел.

По словам заместителя директора ФГБУ «Земля леопарда» по экопросвещению и туризму Олеси Сторожук, туры по национальному парке дают возможность гостям и жителям региона почувствовать себя настоящими натуралистами. Поймать обитателей тайги в фотоловушку может любой желающий. Но самое главное - исследовать нацпарк можно вживую, изучая ландшафты и красоту дикой природы.

Тем временем вернемся к леопарду. Справочно:

Дальневосточный леопард – самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. По данным последних исследований, в России отмечено немногим более 120 этих животных. Они обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной в национальном парке «Земля леопарда», созданном в 2012 году рядом с Владивостоком. Здесь животные и природа под защитой от браконьерства, рубок леса, лесных пожаров. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 особей. Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России и Красный список МСОП (Международный союз охраны природы).

Кроме того, «Земля леопарда» выделяется самой высокой плотностью популяции амурского тигра среди заповедных территорий – здесь отмечено 48 этих самых крупных кошек планеты.

Отметим, что «КП» любит животных и старается как можно чаще освещать их жизнь. В нашем последнем материале о леопардах мы рассказали о приключениях кошки Казанова, который был замечен за 40 километров от ядра популяции – за Транссибирской магистралью, примерно. С 2021 года зверь проживает в районе охотхозяйства «Северная» Надеждинского района. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале.

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