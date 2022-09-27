Холостой леопард Казанова остался жить за Транссибирской магистралью

Казанова отлично устроился на новом месте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В конце 2021 года в Приморье фотоловушки зафиксировали краснокнижного дальневосточного леопарда в непривычном месте – за Транссибирской магистралью, примерно за 40 километров от ядра популяции. Более того, оказалось, что эта особь попала на камеру первые. Позже редкой кошке присвоили номер Leo 224M и дали венецианское имя – Казанова. В переводе с итальянского «casa nova» – «новый дом». С тех самых пор зверь так и остался жить в районе охотхозяйства «Северная» Надеждинского района, его заметили сотрудники «Земли леопарда» и поделились кадрами с этой встречи.

– На полученных от очевидцев кадрах Leo 224M ведет себя адекватно, его внешний вид, реакции и координация движений не вызывают сомнений в его хорошей физической форме. Такое спокойствие в присутствии человека можно объяснить тем, что зверя встретили в безопасной для него лесной среде, дистанция до автомобиля была комфортной, а очевидцы вели себя аккуратно, не пытаясь спровоцировать хищника. Судя по всему, его устраивает кормовая база и защитные условия на этой территории. Кроме того, здесь у него пока нет конкурентов в виде других леопардов, а тигров сравнительно немного, видимо, идти куда-то дальше он не видит смысла, – уточнила Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

Leo 224M. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Стоит отметить, что хищник активно появляется на кадрах фотоловушек в разных частях охотхозяйства «Северная». Судя по видеокадрам, зверь находится в отличной физической форме и не испытывает проблем с охотой.

Удаленность друг от друга камер, зафиксировавших Казанову, говорит о том, что за последние несколько месяцев он много двигался, путешествуя по округе, однако не покидал территорию охотхозяйства надолго.

Напомним, порядка пятидесяти лет за Транссибом не видели дальневосточного леопарда, хотя это исконные территории для пятнистого хищника. Численность в ядре популяции увеличилась уже в 3 раза – это значит, что и дальше леопарды будут выходить за пределы обитания. В этом, стоит отметить, большая заслуга работников нацпарка.

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