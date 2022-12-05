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5 декабря 2022 7:33

Во Владивостоке стартовала патриотическая акция «Приморье Zа наших. Иz дома с любоVью!»

Молодежь и «серебряные» волонтеры подготовили новогодние открытки для участников СВО
Павел САХАРОВСКИЙ
Подарки бойцам отправят через военкоматы.

Подарки бойцам отправят через военкоматы.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Во Владивостоке в рамках культурно-патриотического флешмоба «Приморье Zа наших. Иz дома с любоVью!» местные жители изготовили новогодние открытки для участников СВО. Своими руками подарки для бойцов смастерила не только молодежь, но и «серебряные» волонтеры.

Стартовало мероприятие 5 декабря в 12:00 одновременно в 34 муниципалитетах края. Во Владивостоке флешмоб прошел в Центре содействия развитию молодежи. К началу акции пришли около 50 человек, но спустя час количество участников увеличилось до 100, свободного места почти не осталось, поэтому организаторы приносили дополнительные стулья и материалы для рукоделия.

Мероприятие организовали в Центре содействия развитию молодежи.

Мероприятие организовали в Центре содействия развитию молодежи.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

За час количество участников акции достигло ста человек.

За час количество участников акции достигло ста человек.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Творческий процесс кипел вовсю, у участников было все необходимое для воплощения их идей, на столах лежали акварельные краски, карандаши, ножницы, цветная бумага и искусственные веточки ели. «Серебряные» волонтеры складывали готовые открытки и вязаные носки, которые остались с прошлого флешмоба «Приморье Zа наших. Шаг к Победе!», а другие ребята расписывали коробки поздравлениями с Новым годом.

Творцам приготовили все необходимое для создания открыток.

Творцам приготовили все необходимое для создания открыток.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Волонтеры помогали упаковывать подарки.

Волонтеры помогали упаковывать подарки.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Некоторые ребята расписывали коробки.

Некоторые ребята расписывали коробки.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Как рассказала заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, проект стартовал в рамках всероссийской молодежной акции «Фронтовая открытка» от минобороны. Подарки, которые создавали участники, через военкоматы отправят приморцам, которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции.

В качестве подарков бойцам также отправят носки.

В качестве подарков бойцам также отправят носки.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

– Я рада, что наша молодежь включается в такие акции и проявляет активность. Смотря на ребят, я думаю, что в будущем они станут велики художниками, а их открытки войдут в историю.

Подарки приморцев точно не оставят бойцов равнодушными.

Подарки приморцев точно не оставят бойцов равнодушными.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Руководитель Приморского отделения движения «Матери России» Татьяна Заболотная уверена, что открытки не оставят участников СВО равнодушными.

Руководитель Приморского отделения движения «Матери России» Татьяна Заболотная.

Руководитель Приморского отделения движения «Матери России» Татьяна Заболотная.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

– Ребята, которые сейчас находятся далеко от нас, должны проникнуться подарками. Думаю, когда они получат посылки, они искренне обрадуются. Молодежь и все жители Приморья – это ядро доброты. Спасибо родителям, которые воспитывают такое подрастающее поколение.

Акция прошла во всех муниципалитетах края.

Акция прошла во всех муниципалитетах края.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

На мероприятии также организовали телемост участникам акции из других муниципалитетов края, чтобы делиться опытом и теплыми напутственными словами.

Для связи с другими населенными пунктами Приморья организовали телемост.

Для связи с другими населенными пунктами Приморья организовали телемост.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

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