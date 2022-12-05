Во Владивостоке стартовала патриотическая акция «Приморье Zа наших. Иz дома с любоVью!»

Подарки бойцам отправят через военкоматы. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Во Владивостоке в рамках культурно-патриотического флешмоба «Приморье Zа наших. Иz дома с любоVью!» местные жители изготовили новогодние открытки для участников СВО. Своими руками подарки для бойцов смастерила не только молодежь, но и «серебряные» волонтеры.

Стартовало мероприятие 5 декабря в 12:00 одновременно в 34 муниципалитетах края. Во Владивостоке флешмоб прошел в Центре содействия развитию молодежи. К началу акции пришли около 50 человек, но спустя час количество участников увеличилось до 100, свободного места почти не осталось, поэтому организаторы приносили дополнительные стулья и материалы для рукоделия.

Мероприятие организовали в Центре содействия развитию молодежи. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

За час количество участников акции достигло ста человек. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Творческий процесс кипел вовсю, у участников было все необходимое для воплощения их идей, на столах лежали акварельные краски, карандаши, ножницы, цветная бумага и искусственные веточки ели. «Серебряные» волонтеры складывали готовые открытки и вязаные носки, которые остались с прошлого флешмоба «Приморье Zа наших. Шаг к Победе!», а другие ребята расписывали коробки поздравлениями с Новым годом.

Творцам приготовили все необходимое для создания открыток. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Волонтеры помогали упаковывать подарки. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Некоторые ребята расписывали коробки. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Как рассказала заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, проект стартовал в рамках всероссийской молодежной акции «Фронтовая открытка» от минобороны. Подарки, которые создавали участники, через военкоматы отправят приморцам, которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции.

В качестве подарков бойцам также отправят носки. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

– Я рада, что наша молодежь включается в такие акции и проявляет активность. Смотря на ребят, я думаю, что в будущем они станут велики художниками, а их открытки войдут в историю.

Подарки приморцев точно не оставят бойцов равнодушными. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Руководитель Приморского отделения движения «Матери России» Татьяна Заболотная уверена, что открытки не оставят участников СВО равнодушными.

Руководитель Приморского отделения движения «Матери России» Татьяна Заболотная. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

– Ребята, которые сейчас находятся далеко от нас, должны проникнуться подарками. Думаю, когда они получат посылки, они искренне обрадуются. Молодежь и все жители Приморья – это ядро доброты. Спасибо родителям, которые воспитывают такое подрастающее поколение.

Акция прошла во всех муниципалитетах края. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

На мероприятии также организовали телемост участникам акции из других муниципалитетов края, чтобы делиться опытом и теплыми напутственными словами.

Для связи с другими населенными пунктами Приморья организовали телемост. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

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