В среду к региону приблизится китайской циклон. Фото: Антон ФОКИН

В понедельник, 20 марта, в Приморье потеплеет до +14…+19 °C, осадков не предвидится. Но уже в среду, 22 марта, в регионе пройдут дожди разной интенсивности, которые закончатся ночью в четверг. В пятницу утром небольшой мороз, днем столбики термометров поднимутся до +9 °C, сообщает «КП – Владивосток».

По словам синоптиков Примгидромета, 20 марта воздух прогреется сильнее чем днем ранее на 1-3 градуса. 21 марта в континентальной части края сохранится тепло. Ясную погоду сменит облачность, на побережье – туман, морось и +3…+8 °C. Во Владивостоке ночью этого же числа до +2 °C, днем +3…+5 °C. Задует свежий юго-восточный ветер.

В среду к региону приблизится китайской циклон. Почти все Приморье накроет облачность, но осадков большую часть дня не будет, они ожидаются позднее. Так, морось во Владивостоке перейдет в дождь, юго-восточный ветер усилится, но температурный фон останется прежним.

Ночью 23 числа на большей части края польют дожди. Днем погода наладится, осадки прекратятся. Юго-западные потоки воздуха заменят холодные северо-западные, из-за чего похолодает на 2-6 градусов. В столице Приморья в ночь на четверг задержится небольшой дождь, температура около 0 °C. После обеда сильный северо-западный ветер разгонит облака. В городе потеплеет до +7…+9 °C.

В пятницу без осадков, похолодание продолжится. Ночью -1…-11 °C. днем 0…+9 °C. Во Владивостоке солнечно, утром небольшой мороз, днем +4…+8 °C.

Отметим, что выходные с 18 по 19 марта в Приморье выдались солнечными и теплыми. В эти дни температура воздуха прогрелась на 6-10 градусов теплее нормы.

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