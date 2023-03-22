Гордость советского флота – теплоход «Тикси». Фото: Исторический фонд ДВМП.

Спустя 49 лет трагедия, произошедшая в Токийском заливе, по-прежнему будоражит кровь моряков. Речь идет о теплоходе «Тикси», который затонул 22 марта 1974 года. На борту судна находились 45 человек – члены экипажа. Спастись не удалось никому. Тогда, безусловно, это событие стало резонансным. Без ЧП в море, конечно же, не обойтись, но, чтобы погибла вся команда – такого не бывало. И только счастливая случайность помогла уцелеть жительнице Приморья. Спустя столько лет Тамара Третьякова рассказала «Комсомольской правде – Владивосток» о том, как опоздала на свой едва не ставший для нее последним рейс. Подробности в материале.

К ИСТОРИИ

11 февраля 1974 года один из самых больших сухогрузов Дальнего Востока отправился из в Австралию. А весной теплоход, груженый рудой талька, взял курс на Японию. Туда «Тикси» должен был причалить 23 марта, но за день до этого от капитана пришла радиограмма: судно получило крен 25 градусов. Первый сигнал SOS поступил 22 марта в 19:30. Последним, кто вышел на связь с «Тикси» спустя 25 минут стал радист теплохода «Минусинск», на всех узлах идущий на помощь. На тот момент до терпящего крушение судна оставалось еще 205 миль. Когда подмога прибыла в Токийский залив, спасать уже было некого.

Судно было построено в 1960 году. Фото: sea-library.ru

На тот момент теплоходу было всего лишь 14 лет. Срок для такого судна маленький, а потому корабль считался еще «молодым». На смену тогда вышел дополнительный экипаж, моряков в том числе набирали с других судов. Второй помощник капитана «Тикси» Владимир Зинченко, который в день крушения, как и вся основная команда, находился в отпуске, рассказал «Комсомолке», что корабль был в отличном техническом состоянии. Причиной трагедии мог стать банальный перегруз в тысячу тонн, однако официальная версия – смещение груза, вызванное обрушением твиндека (перегородки между палубами – прим.ред.).

И, тем не менее, факт остается фактом – море навсегда забрало с собой 45 человек, среди которых были 38 мужчин и 7 женщин. Спасательная операция велась до последнего, но из воды доставали лишь останки, – тела 14 членов экипажа, которые удалось вытащить на поверхность сразу же, были кровожадно обглоданы акулами. В последующие дни в поисках участвовали суда Дальневосточного морского пароходства и другие, привлекали японские самолеты, но безрезультатно.

Весной 1974 года путь моряков закончился навсегда, их вечным пристанищем стало Морское кладбище во Владивостоке – в вырытые могилы опустили 45 гробов.

ТЯЖЕЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

О трагедии помнят до сих пор. В историческом фонде Дальневосточного морского пароходства хранятся пять томов документов о «Тикси» – рапорты, фотографии, письма и радиограммы, а также модель судна, которое теперь покоится на глубине океана. И даже спустя столько лет горечь и боль от утраты не утихают…

Именно такие ассоциации вызывают любые упоминания о теплоходе у Тамары Васильевны Третьяковой. Ведь в 1974 году она тоже могла стать одной из тех, память о ком сегодня навсегда осталась в сердцах приморцев. Тогда, будучи еще юной девушкой, она тоже торопилась на рейс в Австралию.

На фото Тамаре 18 лет. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

19-летняя Тамара в то время трудилась поваром-пекарем на судне «Ванкарем», которое стояло в Находке. 10 февраля девушка должны была выехать во Владивосток, но из-за отсутствия сменщицы планы изменились

– Старший помощник корабля тогда сказал, что, пока не будет смены, он меня не отпустит! Утром сменщица все же приехала, и я на первой электричке поехала во Владивосток и сразу побежала на пирс, по-моему, 36, уже и не помню. Но судно уже отшвартовали, я опоздала на целый час!

После такого проступка естественно последовало наказание – инспектор вынес юной «прогульщице» выговор и отправил трудиться на лесовоз-теплоход «Николай Островский».

– На нем мы 22 марта уже были в Японии, когда по телевизору показали белый экран, а в углу черный квадрат с цифрой 45. И фотографию судна «Тикси». Вот тогда-то мы и узнали о трагедии. Конечно, было страшно, к тому же, там были знакомые ребята с «Ванкарема», и все они погибли! – рассказывает со слезами на глазах собеседница.

В эту ночь случился сильный шторм, в который и попало судно. Не исключено, что крушение корабля произошло, отчасти, и по этой причине. Но не будем забывать об официально версии, которую озвучили позже.

– Судно перевернулось, и утонули они очень быстро. Женщин привязали к плотам, но у всех у них в итоге случился разрыв сердца. Многих ребят нашли с откусанными ногами, руками и даже головами. В марте течения в Японии теплые, и там много акул, – вспоминает Тамара Васильевна.

НАШИ ДНИ

Пережить трагедию было непросто, и через полгода молодой повар-пекарь списалась на берег. Там жизнь пошла своим чередом – Тамара вышла замуж. Мужем, кстати, стал моряк с «Ванкарема», на котором когда-то и познакомились будущие супруги. У молодой семейной пары очень скоро родилась дочь Оксана.

Но на этом судьба не перестала преподносить сюрпризы. Прожив некоторое время в браке, пути с мужем все же разошлись. Тамара получила еще одно образование в Дальневосточном институте советской торговли (ныне ДВФУ – прим.ред.), трудилась директором кафе, а после – стала заведующей столовой в одной из воинских частей в Павловске, городской округ Фокино. Там же случилась еще одна судьбоносная встреча – женщина познакомилась со своим будущим супругом и в 33 года снова вышла замуж. С Николаем Ивановичем бок о бок они идут уже 36 лет, за это время у семейной пары родилась дочь Анна, двое внуков Вадим и София и даже правнучка Александра.

Тамара Васильевна с младшей внучкой Софией и домашними любимцами во дворе дома. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Сейчас жизнь течет размеренно: Тамара Васильевна на заслуженном отдыхе, домохозяйничает. Муж тоже на пенсии – вице-адмирал в отставке. Живут в своем доме в пригороде Владивостока, так что скучать не приходится. Тамара очень любит животных и старается помогать братьям нашим меньшим. Только на ее участке живут три кошки и шесть собак, и каждый день всех нужно накормить, напоить, выгулять и даже подлечить, если есть такая нужда.

– Скоро еще три кошки прибавится. Выгоняют со стоянки, они старенькие, им по 10 лет! Придется забирать их домой, буду прятать от собак, – смеется Тамара Васильевна.

ЭПИЛОГ

Трагедия 1974 года наложила большой отпечаток на жизнь тогда еще юной девушки. И хотя ее судьба сложилась благополучно, боль не утихает по сей день. Обо всех членах экипажа, погибших 22 марта, Тамара Васильевна вспоминает с теплотой и со слезами на глазах.

– Часто посещаю Морское кладбище, нашим ребятам вожу цветы! 22 числа поеду обязательно, – закончила свой рассказ собеседница.

На следующий день после гибели коллег Тамара сочинила душещипательное стихотворение. В память о тех, кто ушел навсегда.

Была та ночь

Обычной очень

С луной и звездами во тьме.

И на земле спокойно спали,

Не зная даже о беде.

А в море, что творилось в море?

Никто сейчас не даст ответ!

Все потому, что нет уж тех,

Кто мог бы рассказать о горе!

Не стало «Тикси» корабля

Не стало столько душ живых !

Как пережить нам горе это –

Мы не увидим больше их!

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