Спасатели рекомендуют жителям Чукотки оставаться дома. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Штормовое предупреждение объявлено на Чукотке 6 декабря. Причиной этого по данным «Чукотского УГМС» стали ветра от 37 до 42 метров в секунду с метелью. Спасатели работают в режиме повышенной готовности. Они предупреждают людей о возможности обрыва линий электропередач и повреждении конструкций зданий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Чукотскому округу.

Под действие циклона попали городские округи Анадыря, Эгвекинота и Провиденского, а также муниципальные районы Анадырьский и Чукотский. Специалисты просят людей не выходить на улицы, избегать длительных поездок на личном транспорте, не ходить и не парковать машину вблизи ненадежных конструкций. Следует отметить, что непогода повлияла и на расписание общественного транспорта: маршрутные автобусы периодически отменяют из-за плохой видимости на дорогах.

По прогнозу «Чукотского УГМС» ожидается небольшой снег. На арктическом побережье порывы ветра 20-25 метров в секунду с низкой метелью. Днем на побережье Берингова моря – 28-33 м/с с метелью. Температура от -20 до -25 градусов по Цельсию. Ночью в континентальной части от -30 до -35 °C. В некоторых населенных пунктах температура упадет до -40…-45°°C.

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

ПО ТЕМЕ:

«Снежный апокалипсис» произошел на Чукотке

Специалисты МЧС на Чукотке переведены в режим повышенной готовности (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.