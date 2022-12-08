Чудом выжил: в столице Приморья нашли замерзающего лебедя с 42 дробями в теле

Птицу нашли в районе станции «Океанская». Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на станции «Океанская» неравнодушные жители спасли замерзающего лебедя-кликуна и доставили его в зоопарк «Садгород». У птицы обнаружили проблемы с крылом и небольшой недовес. После обследования выяснилось, что ситуация куда серьезнее. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали сотрудники зоопарка, еще в конце ноября владивостокцы обращались с просьбой помочь лебедю. Людей консультировали о том, что нужно делать, но пернатый находился далеко от берега, поймать его без лодки и снаряжения было сложно. И все же неравнодушные жители спасли птицу и доставили в учреждение.

На следующий день птицу осмотрели ветеринары, обнаружили только худобу и проблемы с крылом, каких-либо видимых ран и следов крови не было.

– Снимки показали более серьезную картину. Вы можете себе представить, как в таком создании могло оказаться 42 дробины? Каким чудом ни одна из них не задела жизненно важные органы, как птице удалось выжить с ними? – пишут работники учреждения.

Сотрудники зоопарка предполагают, что птицу подстрелили летом, к декабрю раны затянулись. В районе станции «Океанская» он находил себе пищу, но из-за поврежденного крыла не смог улететь в теплые края, когда наступили холода. Страшно представить, что бы стало с беднягой, если бы его не спасли.

Пернатый пусть и не так хорошо, но все-таки ест. Лебедь проявляет агрессию и шипит, предупреждая, чтобы его не трогали. Его поведение можно понять, ему стоит привыкнуть к новому месту жительства и к людям, которые заботятся о нем.

– Старые обиды и боль, которые принес ему человек, не дают животному расслабиться. Выпустить, конечно же, кликуна в природу уже невозможно. Но мы будем учиться находить общий язык с дикой птицей и надеемся, что заслужим ее доверие.

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