В Приморском крае засняли редчайшего леопарда, занимающегося «фитнесом»

Хищница может похвастать изящными формами. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

«Фитнес-занятия» одного из леопардов в Приморском крае попало на видео. Фотоловушка национального парка «Земля леопардов» смогла поймать невероятные кадры зарядки редкого животного. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Спорт нужен всем. Именно он помогает поддерживать хорошую физическую форму. Хищники не стали исключением, поэтому леопард под номером Leo 190F в хороший весенний день решил заняться зарядкой. Самка выполнила несколько упражнений, сделала растяжки и подтягивания для разогрева мышц. На кадрах видно, что она может похвастать изящными формами, хотя совсем недавно стала мамой и родила одного котенка.

Специалисты рассказали, что подобные занятия «фитнесом» помогают кошкам поднять кровяное давление. Также благодаря упражнениям из мышц выводятся токсины и побочные продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в периоды бездействия.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что папа римский Франциск стал Хранителем леопарда и дал имя Leo 252M. Теперь пятнистого хищника, обитающего на территории «Земли леопарда», зовут Мартин Фьерро.

СПРАВКА

Дальневосточный леопард – это один из самых редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. По последним данным, в дикой природе осталось всего около 120 особей. Они живут в труднодоступных районах Дальнего Востока России.

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