Папа Римский назвал леопарда Leo 252M из Приморья в честь литературного героя аргентинской поэмы

Папа Римский поделился своими эмоциями в письме. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Папа Римский Франциск стал Хранителем леопарда и дал имя Leo 252M. Теперь пятнистого хищника, обитающего на территории «Земли леопарда» зовут Мартин Фьерро. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка.

Узнав о том, что в России обитают дальневосточные леопарды, понтифик решил присоединиться к программе Хранителей. Его «подопечным» стал краснокнижный хищник под номером Leo 252M – первый представитель своего семейства, которого в 2022 году зафиксировали у полуострова Гамова, где этих животных не видели долгое время. До включения в состав нацпарка эта территория страдала от пожаров и браконьеров.

– Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из «защитников» леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. Поздравляю с успешной работой. Прошу передать привет «моему другу», леопарду Leo 252M, – рассказал понтифик в своем письме в Россию.

Леопарда-первопроходца зафиксировали на территории полуострова в 2022 году. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Леопарда назвали Мартин Фьерро в честь главного героя одноименной аргентинской поэмы.

– Участие папы римского в нашем проекте – большая честь для нас. Это событие международного уровня стало новым признанием наших усилий в природоохранной работе. Leo 252M – символ возрождения популяции леопардов, которые в еще в начале века находились на грани исчезновения – насчитывалось всего около 35 животных, – отметила генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало.

Хранители леопарда – своеобразные крестные краснокнижных хищников, они не только берут «опеку» над животными и дают им имена, но и помогают сохранить природу. В России этот титул получили: представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, зоолог и телеведущий Николай Дроздов, российский певец Дима Билан.

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