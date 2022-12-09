Катер с тремя рыбаками перевернулся в водах близ Владивостока ночью

Все произошло в Амурском заливе. Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рыболовный малый катер с тремя рыбаками перевернулся в Амурском заливе в ночь на 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как стало известно «КП – Владивосток», ориентировочное время ЧП – 00:40. Все произошло за пределами акватории порта дальневосточной столицы. На борту находились три человека экипажа. Им помогли мужчины с проходящего мимо судна (самоходной баржей «Славянка-103»): потерпевших удалось доставить на берег к причалу бухты Новик острова Русский, состояние здоровья удовлетворительное.

Перевернутое судно отбуксировано в бухту Труда. Разлива топлива нет. Стоит отметить, в Приморье уже закрыли сезон навигации для маломерных судов. Вероятно, ЧП произошло из-за нарушения региональных постановлений.

– По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования к их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц, – рассказали в прокуратуре.

Напомним, крупное ЧП недавно произошло в Охотском море. На борту находились более ста человек, которые чудом не пострадали.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:00.

Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России начата доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). В пресс-службе регионального СК на транспорте также уточнили, что все произошло чуть раньше, чем было указано прокуратурой, 8 декабря около 22 часов.

Судно перевернулось в районе острова Русский у входа в бухту Воевода.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя радость в посылке. Делимся секретом, как удивить близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.