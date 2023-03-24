На Камчатке пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине

Девочка уплыла на 40 метров от берега. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

История спасения произошла в камчатском Вилючинске. Пожарный Николай Шаров, рискуя жизнью, снял девочку со льдины, которая уплыла в море в бухте Крашенникова, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Оказалось, что дети играли на пирсе у берега, в какой-то момент льдина, на которой стояла 10-летняя девочка, откололась. От суши ее унесло на 40 метров – пугающее расстояние. Очевидцы немедленно вызвали спасателей.

Фото: Telegram-канал Вилючинск Live

Специалисты пожарно-спасательной части №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №79 МЧС России» прибыли незамедлительно. Осмотрелись. Времени на раздумья не было: один из пожарных снял боевую одежду, опоясавшись веревкой, поплыл вслед за перепуганной школьницей. До места добрался быстро и отбуксировал льдину вместе с ребенком к пирсу. Глубина в этом месте разительная – 40 метров.

– В какой-то момент рядом может никого не оказаться, поэтому родителям стоит провести профилактические беседы с ребятами и объяснить им смертельную опасность таких шалостей. Весна и осень — самые опасные периоды выхода на лед», — рассказал Николай Шаров.

Напомним, за март более 70 рыбаков оказывались на льдине вдалеке от берега в Сахалинской области.

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