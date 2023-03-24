Проверить свои знания смогут все желающие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тотальный диктант (+6) пройдет во Владивостоке 8 апреля 2023 года. Жители и гости приморской столицы смогут проверить свою грамотность, вспомнить правила русского языка с помощью текста известного на Дальнем Востоке современного писателя Василия Авченко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поучаствовать в ярком масштабном событии смогут все желающие абсолютно бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Текстом диктанта выступит эссе владивостокского писателя, оно посвящено путешественнику и этнографу Владимиру Арсеньеву.

Написать диктант во Владивостоке можно по следующим адресам:

Остров Русский, кампус ДВФУ;

ВВГУ (Гоголя, 41);

МГУ имени адмирала Невельского (Станюковича, 62);

Библиотека «БУК» (Светланская, 55);

Международный аэропорт Владивостока (Владимира Сайбеля, 45, ситуационный центр, 2 этаж аэровокзального комплекса);

Приморская краевая библиотека имени Горького (Некрасовская, 59а);

Приморская государственная картинная галерея (Алеутская, 12);

Библиотека №6 имени Муравьева-Амурского (Калинина, 21);

Библиотека имени Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48);

Библиотека №5 (Леонова, 21);

Библиотека №2 в поселке Трудовое (Трудовое, улица Чичерина, 10);

Библиотека №11 имени Басаргина (Адмирала Юмашева, 8);

Библиотека №12 (Калинина, 281);

Библиотека №16 (Котельникова, 20);

Библиотека №17 (Иртышская, 42);

Библиотека №3 (Хабаровская, 19);

Библиотека №21 (Нейбута, 45);

Библиотека №10 (Верхнепортовая, 76);

Библиотека №13 (Русская 78);

Библиотека №20 (проспект 100-летия Владивостока, 128а);

Библиотека №8 (Приморская, 5);

Библиотека №14 (Полярная, 7).

При себе участникам мероприятия необходимо иметь паспорт.

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