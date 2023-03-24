Проверить свои знания смогут все желающие.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Тотальный диктант (+6) пройдет во Владивостоке 8 апреля 2023 года. Жители и гости приморской столицы смогут проверить свою грамотность, вспомнить правила русского языка с помощью текста известного на Дальнем Востоке современного писателя Василия Авченко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Поучаствовать в ярком масштабном событии смогут все желающие абсолютно бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Текстом диктанта выступит эссе владивостокского писателя, оно посвящено путешественнику и этнографу Владимиру Арсеньеву.
Написать диктант во Владивостоке можно по следующим адресам:
Остров Русский, кампус ДВФУ;
ВВГУ (Гоголя, 41);
МГУ имени адмирала Невельского (Станюковича, 62);
Библиотека «БУК» (Светланская, 55);
Международный аэропорт Владивостока (Владимира Сайбеля, 45, ситуационный центр, 2 этаж аэровокзального комплекса);
Приморская краевая библиотека имени Горького (Некрасовская, 59а);
Приморская государственная картинная галерея (Алеутская, 12);
Библиотека №6 имени Муравьева-Амурского (Калинина, 21);
Библиотека имени Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48);
Библиотека №5 (Леонова, 21);
Библиотека №2 в поселке Трудовое (Трудовое, улица Чичерина, 10);
Библиотека №11 имени Басаргина (Адмирала Юмашева, 8);
Библиотека №12 (Калинина, 281);
Библиотека №16 (Котельникова, 20);
Библиотека №17 (Иртышская, 42);
Библиотека №3 (Хабаровская, 19);
Библиотека №21 (Нейбута, 45);
Библиотека №10 (Верхнепортовая, 76);
Библиотека №13 (Русская 78);
Библиотека №20 (проспект 100-летия Владивостока, 128а);
Библиотека №8 (Приморская, 5);
Библиотека №14 (Полярная, 7).
При себе участникам мероприятия необходимо иметь паспорт.
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