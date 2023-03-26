Скоро смогут вернуться домой: пропавших на Камчатке снегоходчиков нашли живыми

Авиация уже вылетела на помощь снегоходчикам. Фото: принтскрин видео.

Живые и невредимые. На Камчатке нашли пропавших на Корякском перевале троих снегоходчиков. Их точное местонахождение до сих пор неизвестно, но к ним уже отправилась авиация для помощи. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

Оказалось, что у «железных коней», на которых передвигались любители туризма, закончилось топливо. Добраться домой самостоятельно они не могут, поэтому и им, и спасателям, которые ринулись 25 марта на их поиски, авиация доставит топливо.

При этом неизвестно, с чем пришлось столкнуться снегоходчикам. Информации о том, как они пережили 2 дня скитания в метель, пока нет. Известно только то, что они ждут спасателей в районе вулкана.

Между тех искали пропавших снегоходчиков десятки людей, среди которых спасатели поисково-спасательных отрядов краевого управления МЧС России, КГКУ «ЦОД», личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России и, конечно же, неравнодушные волонтеры.

Они прошли 120 километров по маршруту пропавших. Спасатели также обследовали 12 квадратных километров заснеженной территории. Искать пропавших людей им мешал охвативший край циклон, из-за чего была нулевая видимость. С наступлением ночи работы пришлось прервать.

После этого случая главное управление МЧС России по Камчатскому краю напомнило, что перед любым маршрутом надо уточнить погоду и горно-лавинную обстановку в районе поездки. Также следует позаботиться о средствах навигации и хорошей экипировке. Лопата, компас, спички, фонарик, аптечка: все это должно оказаться в вашем багаже. Также не лишним будет лавинный маячок.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что утром в субботу, 25 числа, спасателям позвонила женщина и попросила привлечь людей на поиски мужчин.

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