Трое мужчин пропали во время метели около вулкана Корякский на Камчатке

Фото: Архив ПСО КГКУ «ЦОД»

О том, что на Камчатке произошла трагедия, говорить рано. Но все же новости с Корякского перевала вызывают тревогу: там во время метели пропали трое мужчин. На их поиски отправились специалисты МЧС РФ по Камчатскому краю и КГКУ Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности (ЦОД), сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Рано утром в пятницу, 24 марта, с территории пятой стройки Елизовского района выехали трое мужчин. На двух снегоходах они отправились в сторону кордона центрального парка Налычево.

Когда снегоходчики добрались до Корякского перевала, то смогли дозвониться до знакомых, а после связь с ними прервалась. Утром в субботу, 25 числа, спасателям позвонила женщина и попросила привлечь людей на поиски мужчин. В настоящее время туда отправились поисково-спасательные отряды на пяти снегоходах и другой высокопроходимой технике.

Корякский перевал высотою 1500 метров над уровнем моря – один из самых труднодоступных на Камчатке. Он находится рядом с самым высоким вулканом так называемой «домашней группы». Вулкан Корякский (3456 метров) также считается труднодоступным. Поиски осложнены погодной обстановкой – здесь не первый день идет метель, крайне плохая видимость, а точное местонахождение мужчин неизвестно.

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