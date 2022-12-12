Утвержденные даты – время ледостава и время распадения льда. Фото: Павел КЛОКОВ

Постановление от 9 декабря о запрете выхода на лед во Владивостоке подписал глава города. Документ ограничивает посещение водных объектов, расположенных в пределах ГО, до 1 января 2022 года и затем с 1 марта 2023 года.

Как сообщили в мэрии, утвержденные даты – время ледостава и время распадения льда. Теперь они официально закреплены на бумаге. Постановление начинает действовать с 12 декабря.

Напомним, ранее «КП» писала, что комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС в Приморье также рекомендовала муниципалитетам ограничить посещение водоемов в зимний период. Так, Находка, Спасск-Дальний, Октябрьский район стали первыми, где стартовало действие предупреждения.

Отдельным решением органа во Владивостоке будет сформирована патрульная группа, которая обеспечит круглосуточное дежурство плавсредств вместе с Центром ГИМС ГУ МЧС России по Приморскому краю. Организацией займется городская поисково-спасательная служба.

Стоит добавить, что в крае за последнее время участились случаи, когда беспечные рыбаки оказываются заложниками смертельно опасных ситуаций. В том числе издание писало про нескольких любителей-рыболовов, провалившихся под лед. Причем один из них попал в холодный капкан на автомобиле.

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