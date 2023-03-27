Сотрясение мозга, крики, полиция: «афтерпати» после турнира во Владивостоке окончилось разборкой в элитном клубе

Конфликт произошел в известном ночном клубе Владивостока. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рядовой конфликт или «внештатное» продолжение турнира по панкратиону? После кровавых боев за титул чемпиона, прошедших в краевой столице накануне, в ночь с 25 на 26 марта, многие спортсмены и известные личности переместились в ночной клуб Zabriskie Point, чтобы отметить успешное проведение мероприятия. Ничего не предвещало беды. Однако там же в этот вечер отдыхала жительница Владивостока Анастасия Н., с которой произошла неприятная ситуация. Для нее вечеринка запомнилась перепалкой с другой посетительницей Дарьей (якобы близко связанной с владельцем заведения Андреем Штырхуновым), а закончился вечер криками, кровью и полицией. «Комсомольская правда – Владивосток» попыталась разобраться в ситуации.

ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ ПАНКРАТИОНА

Анастасия обратилась в редакцию и рассказала о неприятной истории. По словам девушки, они с подругами приехали отдохнуть в клуб, где вскоре встретили приятеля и подсели к нему за столик. Через некоторое время, ближе к 3:30, компания решила разъехаться. Пока девушка одевалась, к ней подошла охрана и попросила вернуться к столу, за которым она провела вечер. Там ее ждала неизвестная ей дама (Дарья, как позже выяснилось)

– Она поинтересовалась у меня, с кем мы были в момент пребывания возле их стола, на что я ответила, что с другом Павлом. Ее поведение стало агрессивным, она ответила, что за этим столом наш отдых закончен. Не желая конфликта, я доброжелательно сказала Дарье, что мы уже покидаем заведение, и прикоснулась к ней, но она отмахнула мою руку со словами: «Руки от меня свои убери!» Я, увидев нездоровую реакцию изрядно пьяной женщины, пожелала хорошего отдыха и отошла к подругам.

И вроде конфликт должен быть исчерпан, но вот только, по словам Анастасии, это оказалось лишь начало. Дарья догнала гостью клуба и толкнула ее настолько сильно, что та оказалась на бетонном полу. Итогом стала разбитая губа и кровь, а еще – надменно улыбающаяся соперница.

Все это якобы видела охрана, но, сетует пострадавшая, не предотвратила потасовку, а потом и вовсе попыталась вывести… именно Анастасию. Тогда «в бой» вступили подруги пострадавшей девушки, и только после этого компании удалось пробиться в кабинет директора.

– Представитель охраны показал нам запись камеры (снимать не разрешил), на одном экране заметили запись удара, а на других камерах, в реальном времени, мы видели, как Дарью уводят из клуба, так как мы заявили, что вызываем полицию.

Анастасия уверяет – никто не хотел помочь ей, администраторы отказывались с ней общаться, охранники не давали прохода и отказывались предоставить аптечку. А до приезда правоохранителей с ней разговаривали по-хамски, в том числе, говорит девушка, и владелец «Забриски Поинт» Андрей. Да более того: Настя уверена, что Дарье позволили такое поведение якобы из-за теплых отношений с владельцем.

– Приехала полиция, уточняла происходящее у охраны, в это время Штырхунов Андрей (после того, как вывел свою девушку из клуба) пришел в свой кабинет, в присутствии моих подруг язвительно и высокомерно сказал: «Настя, давай я тебе бутылку шампанского поставлю, и ты закроешь свой рот» (что сам Андрей отрицал в разговоре с «КП»). Я была очень возмущена поведением «хозяина» клуба, на что ответила категоричным отказом, после чего Андрей сказал: «В таком случае, собирай свои манатки и проваливай из моего кабинета». В этот момент зашли сотрудники полиции и спросили, будем ли мы писать заявление. Андрей поменял тон и начал говорить при сотрудниках полиции, что мы сейчас сами разберемся (подмигивая сотрудникам полиции), пытался замять это и проводить полицию, – сказала пострадавшая.

Девушки вызвали полицию, а после поехали в отделение, чтобы написать заявление. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

До раннего утра девушки провели в отделении, где написали заявление, а Анастасия получила направление на судебно-медицинскую экспертизу. Уже дома, после сна, ей стало плохо – разболелась голова, шея и правая рука, начало тошнить. В понедельник, 27 марта, она съездила на обследование, и специалисты зафиксировали «синяки на руке и колене, ссадины, разбитую губу, опухоль подбородка, а также сотрясение, растяжение шейного отдела» и другие травмы.

– Заключение передадут в отделение полиции, после чего смогу забрать копию. За все это время виновная сторона не пыталась связаться со мной, предложить помощь и так далее. Люди чувствуют свою максимальную безнаказанность.

Подруги Анастасии тоже написали заявление. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ВСЕ БЫЛО, НО НЕ ТАК

Только вот Андрей Штырхунов говорит, что написал девушке в cоцсети и попросил связаться с ним по возможности. В доказательство своих слов он предоставил «Комсомолке» скриншот, на котором отчетливо видно время 12:50 и текст сообщения.

Instagram признан экстремистским и запрещен в РФ. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Владелец клуба отрицает грубые высказывания, которые приводит Анастасия. Предложение шампанского, как он уточнил «КП», имело место, но в другой форме:

– Она рассказала видение со своей стороны, я потом у нее в постах видел комментарии. Полная ерунда. Как она говорит, я сказал: «Давайте я дам вам шампанское, и все замнем». Все было не так. Она зашла с девушкой, начали смотреть камеры. Ради Бога! Потом я говорю: «Девчонки, раз такая ситуация произошла, давайте я вас угощу шампанским». Это моя нормальная реакция, я в этом бизнесе уже 15 лет, и ситуации всякие бывали. Но нет, началась агрессия с ее стороны: «Я шампанское могу себе сама купить!». <…> Да и как я мог сказать «Настя…», когда даже не знаю, кто она.

По словам Андрея, не было и реплик про «манатки», не было «проваливай из кабинета». А когда приехали полицейские, то он рассказал все, что видел и знал. Но по факту этого «видел и знал» не так уж и много – в тот вечер в клубе было много гостей, которые решили отдохнуть в заведении после панкратиона.

– Я в этом конфликте абсолютно не участвовал, куда потом делась эта Дарья, я не знаю. Да, она знакомая, но не моя девушка.<…> Был уже пятый час, и у меня было крупное мероприятие, «афтерпати». Отдыхали после соревнований, плюс был концерт [Ромы] Жукова. Было куча гостей – олимпийские чемпионы, люди из администрации и другие. Мне было не до Анастасии.

Для Андрея остается тайной, в чем же настоящая причина конфликта между девушками, но он уверен – просто так возникнуть спор не мог, тем более с учетом, что дошло до физической грубой силы. Кто-то из них явно спровоцировал выяснение отношений. Вот только что дамы были обе подшофе, это точно.

ТОЧКА НЕ ПОСТАВЛЕНА

Теперь в деталях истории предстоит разобраться правоохранителям.

– По факту инцидента, произошедшего в ночном клубе, расположенном на улице Набережной, полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Местная жительница направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – сообщили «КП» в пресс-службе УМВД по Владивостоку.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.