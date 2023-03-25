В октагоне во Владивостоке даже блогеры становятся профессиональными бойцами. Фото: Милана СОКОЛ

25 марта в КСК «Фетисов Арена» в столице Приморья состоялся Международный турнир по современному панкратиону на кубок главы Владивостока (16+). Организаторами одного из самых ожидаемых событий среди любителей смешанных единоборств выступили федерация MFP и лига OPEN FC совместно с администрацией города. Помимо традиционных поединков между титулованными российскими спортсменами зрители увидели необычный бой – блогеров. Кстати, само мероприятие посвятили помощи бездомным животным. Гости спортивного праздника смогли не только насладиться шоу, но и поучаствовать в доброй акции «Животные города_В». Зрители передали корм и все необходимое для подопечных волонтерского движения «Спасем жизнь».

Почетные места в зрительном зале помимо губернатора Приморья Олега Кожемяко и мэра Владивостока Константина Шестакова заняли: чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Александр Поветкин, президент российской федерации универсального боя, многократный победитель профессиональных турниров по ММА Сергей Харитонов и неоднократный чемпион мира по тайскому боксу Денис Гончаренок. По доброй традиции «голосом» панкратиона во Владивостоке вновь стал Александр Загорский.

Для гостей подготовили 10 зрелищных поединков. Главный бой вечера – за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии OPEN FC между Евгением Шаломаевым из Владивостока и Антоном Волковым из Санкт-Петербурга.

Турнир открыли два тезки – Шахзод Шарипов из Бухары, Узбекистан Шахзод Каримов, выступающий за Россию, из Владивостока. У каждого из спортсменов в копилке по одной победе и одному поражению. Поединок в наилегчайшем весе единогласным решением судей выиграл приморский спортсмен. Его соперник настолько расстроился, что даже не остался на ринге для совместного фото. …

Вторыми в октагоне появились Валерий Лосев из Хабаровска и Ильдар Абакаров из Владивостока. Лавры славы достались бойцу из Приморья…

Третий бой провели Алексей Летучий из Приморья и Эжер Олчонов из Республики Алтай.

Эффектное появление Эжера в национальном костюме сразу приковало внимание зрителей. Алтайскому спортсмену понадобилось всего 2 минуты 15 секунд в первом раунде, чтобы побороть соперника удушающим приемом.

Следующая схватка в клетке заставила зрителей понервничать. Дебютант профессиональной серии боев Сано Мигеев из Владивостока и Гулади Купрашвили из Грузии проявили все свое мастерство. Настоящая схватка титанов держала зал в напряжении до последнего. Несмотря на опыт грузинского спортсмену, победу одержал дебютант из столицы Приморья.

Настоящий fighting устроили Сергей Брютов из Новокузнецка и Александр Чемаев из Владивостока. Техническим нокаутом за 1 минуту 15 секунд первого раунда победу одержал Сергей. Александру после столь женской схватки понадобилась помощь медика, к счастью, травмы оказались не серьезные.

Бой, который должен был дать немного зрителям перевести дух, из-за своей нереальной динамики наоборот погрузил зал в напряжение, но при этом стал изюминкой шоу. В клетку вышли звезда «Дома 2» Иван Барзиков из Москвы и Заур Бабаев из Владивостока. Кстати, участник «телестройки» ответственно подошел к подготовке к турниру. Иван серьезно тренировался несколько месяцев, не только в спортзале, но и отрабатывая приемчики на «коллегах по цеху». Но одолеть Завтра это не помогло. Ребята дрались, как настоящие профи, несмотря на кровь, разбитые носы и возможные рассечения. Зрители, конечно, оказались в восторге. Свою победу приморский блогер посвятил племяннице, у которой был недавно день рождения.

Следующими в клетке схлестнулись чемпион вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою Руслан Габарев из Новосибирска и Денис Черкасов – мастер спорта России по боевому самбо, чемпион Сибири по боевому самбо. В трехраундовом поединке сильнее оказался Руслан.

Красивую схватку показали Гегам Манавазян и Мурат Факов, оба представляют Россию.

По завершению двухраундного боя победу единогласным решением судей одержал боец из Владивостока Гегам.

В международном поединке схлестнулись Вагнер Дос Сантос из Бразилии и российский спортсмен Артур Соловьев. В упорном противостоянии победу техническим нокаутом одержал россиянин Судья остановил бой через 1 минуту 6 секунд в третьем раунде.

Ну и конечно, самым «жарким» стало сражение Евгения Шаломаева (10-1) и Антона Волкова (6-2). Евгений – чемпион мира по кудо, хозяин пояса, практически непобедимый боец. Он начал свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах еще в 2010 году. За это время единственное поражение было в поединке с Андреасом Михайлидисом шесть лет назад. Антон Волков в профессиональных боях с 2018 года. Из восьми проведенных официально поединков – в копилке Антона шесть выигрышей (два из них решением судей) и два поражения.

Когда в октагоне сходятся два спортсмена такого уровня – накал страстей обеспечен. Евгений, знаменитый своими мощнейшими и быстрыми атаками снова оказался на высоте. Серией резких ударов Жена уложил соперника буквально на 50-ой секунде первого раунда. Пояс вновь остался во Владивостоке.

Что касается помощи животным, на протяжении всего мероприятия зрители могли положить в специально установленные боксы корма, игрушки, наполнители и все необходимое кошкам и собакам, у которых нет дома. Добрая акция проходит столице Приморья уже во второй раз. «КП-Владивосток» ранее рассказывала, что в конце прошлого года во время хоккейного матча «Адмирала» удалось собрать почти полтонны корма.

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