«Восточной верфи» больше 70 лет. Иллюстрация из архива. Фото: Артём КАБАНКОВ

В прибрежном Приморье, где судостроение – ключевая отрасль экономики – 13 предприятий этой сферы. Одно из них, старейшее во Владивостоке, в апреле 2022 года отчиталось об огромных убытках, а осенью уже подало заявление на банкротство, перепрыгнув из резидентов преференциального режима в несостоятельных должников. В региональном минпромторге рассказали, что может ждать плавучие доки «Восточной верфи», что в бухте Улисс, и к кому она в итоге причалит.

Президентское внимание

Интерес к компании проявила небезызвестная Объединенная судостроительная компания, созданная по указу главы РФ Владимира Путина в 2007 году. Не секрет, что с 2020 года ОСК консолидирует у себя судостроительные активы, в дальнейшем планируя создавать целые кластеры. Несмотря на статус акционерного общества, активы полностью принадлежат государству. Вложения «президентского» инвестора в уважаемую, но все-таки проблемную верфь составят более 12 миллиардов рублей – это актуальная сумма на середину декабря 2022 года. Рука помощи позволит погасить долговые обязательства: ОСК возложит на свои плечи социальную нагрузку, условия по гособоронзаказам и гражданским контрактам. Несмотря на финансовые трудности, «Восточная верфь» стабильно отчитывается о том, что платит налоги и зарплаты без задержек, однако от выполнения госзаказа пока отказалась.

Основная проблема компании на момент публикации связана с санкционным давлением. В ЗСПК в октябре 2022 года рассказали, что зарубежным производителям запрещено поставлять в Россию винто-рулевые колонки, главные двигатели и дизель-генераторы, радионавигационное системы, автоматику и другое оборудование. К слову, не имеет значение, имеет ли заказчик отношения с российскими властями. В том же месяце верфь подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве, что следует из картотеки.

Среди амбиций инвестора и парламентариев: возрождение полного функционала «Восточной верфи», приобретение нового плавучего дока, оптимизация внутренней логистики компании и удлинение достроечной набережной. Да и курс производства, вероятно, сменят на заказы от Минобороны РФ – но это, подчеркнул ранее глава минпромторга Сергей Калитин, зависит от политики ключевого инвестора:

– Речь не идет о сценарии, который мы видели несколько лет назад на соседнем предприятии «Радиоприбор», в конечном итоге потерянное.

«Восточная верфь» также является участником программы инвестиционных квот, согласно которой обязана поставлять суда-краболовы. По плану их шесть, а Заказчиками являются ООО «Дальневосточное побережье», ООО «Север», ООО «Сигма Марин Технолоджи». Выполнит ли компания заказ – пока неясно.

Судостроитель поднял белый флаг

Долги и кредиторские обязательства верфи тянутся с 2020 года. «Досанкционный» 2021 год компания закрыла с огромными убытками, сумма которых достигла более 2,15 миллиарда рублей против чистой прибыли примерно в 360 тысячи. Это оглашенный долг компании, который возник из-за «корпоративных баталий». Вероятно, его могли бы и погасить, но вмешались санкции, с ограничением поставок столкнулись абсолютно все.

Уже в конце ноября 2022 года, как следует из картотеки арбитража Приморского края, в деле появился еще один игрок. Региональный «Промсвязьбанк» вступил в дело, выставив ответчику счета на более чем 667 миллионов рублей. Других кредиторов в этой истории тоже достаточно: после Нового года пройдет заседание по иску «БФК-Проект» о взыскании 25,285 миллиона рублей. Также не до конца рассмотрен судами и корпоративный спор, детали которого почти неизвестны. Как выяснила редакция, весной 2022 года часть сотрудников сократили, но их количество остается загадкой.

А началась история верфи и вовсе с имперским шиком. Основана она (точнее, множество судоремонтных мастерских) была еще в 1913 году для строительства трансокеанских пассажирских судов и расположилась в бухте Улисс. Современная «Восточная верфь» создана на базе Владивостокского судостроительного завода, работавшего с 1952 года. Приватизированное АО — резидент свободного порта Владивосток (преференциальный налоговый режим), строит корабли для флота, сторожевые суда для погранвойск, а также краболовы.

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