Мальчику Оскару осталось 12 дней: спектакль кукольного театра дарит лавину чувств

Сцена из спектакля «Дорогой Бог». Фото: Ольга КОСТЕНКО

В театре кукол первоначально ставили «недетские» спектакли, в которых поднимались социальные, межличностные, политические вопросы. Постановки иммерсивного и документального театра есть и в современном кукольном жанре. Сегодня, помимо показов для детей, кукольники Владивостока в обновленном театре возобновляют постановки и для более старшего возраста.

После ремонта в здании на улице Петра Великого, 8, в театре открылась малая сцена. Она заработала 10 декабря.

Так выглядит малая сцена. Фото: Ольга КОСТЕНКО

И первой постановкой стал спектакль в формате бэби – для самых-самых маленьких зрителей. Через «Сказку о паучке» режиссера Виктории Орешкиной языком театра с малышами говорят о добре и взаимопомощи. Артисты дают возможность детям самим принять участие в представлении и помочь птичкам рассесться на ветках, а паучку творить добро. Все 35 минут зрителей постоянно вовлекают в действо, что позволяет малышам погрузиться в сказочный мир и не утомиться.

Здесь удобно вовлекать зрителей в действо. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Вечерний репертуар для более взрослого зрителя, по заявлению руководства учреждения, откроется спектаклем «Можно попросить Нину», премьера намечена на 2023 год. Но уже сейчас есть возможность посмотреть спектакли, которые вовлекут подростков и взрослых. К примеру, постановка Ольги Стаценко «Дорогой Бог» по повести Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама». Об этом представлении хочется рассказать подробнее. Итак, спектакль «Дорогой Бог».

Удачное решение сделать постановку по пьесе именно посредствам кукол. От сюжета, слов, их смыслов ничего не отвлекает. Ни человеческая мимика, ни эмоции, которые передает лицо. Спектакль поставлен в формате малой сцены на основной большой. Близость зрителей и актеров в таком формате создает камерную, доверительную атмосферу. За совсем непродолжительное время проживаешь вместе с героем несколько десятков лет и такую лавину чувств, что порой и за месяц иной человек не испытывает. Мальчику Оскару после неудачной операции предстояло прожить не больше 12 дней, из которых он прожил порядка восьми.

Зато как прожил! Успел признаться в любви, любить, чувствовать и испытывать любовь к себе, повзрослеть, научиться брать ответственность за себя и дорогих ему людей, прощать, даже когда сильно обидно и больно, и пустить в свое сердце чудо, разрешить ему случиться в своей жизни. Все эти эмоции и переживания артисты – куклы и актеры-люди – смогли передать всего за час. Профессионалы.

Ольга Стаценко. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Художественное решение весьма удачное – минимум декораций и кукол-персонажей. Только вовремя расставленные световые и визуальные акценты. Многие моменты обыграны теневым рисунком, голосом, музыкой, огнями. Дополнительные персонажи истории, переходы от одной сцены к другой, сами сцены, например, операции или подслушанного разговора. А вся история происходит в одной локации – больничной палате. Художником спектакля выступила Евгения Галактионова.

Стоит отметить актеров занятых в спектакле: Ольга Стаценко, Екатерина Плахонина, Василий Косенок, Анастасия Капшук.

Спектакль «Дорогой Бог» – творческий проект Ольги Стаценко, в котором она сыграла одну из главных ролей – бабушку Розу, персонажа, который помог Оскару прожить отведенные ему несколько дней жизни. Она рассказала, как впустить в свое сердце и душу чудо и научила игре «1 день равен 10 годам» жизни и каждый день нужно прожить по полной. Да, сюжет весьма драматичен – ребенок покинул земную жизнь. Но человек по имени Оскар прожил свою жизнь, наполняя каждый день счастьем. Он научился любить, прощать и ценить время.

После представления было немного грустно, но больше радостно – как вовремя нам напоминают, что в жизни есть одно главное решение – жить.

– О чем поговорили со мной как со зрителем? О жизни и ее ценности. О том, что я постоянно забываю – замечать и ценить то, что происходит сейчас в дне сегодняшнем. Людей, которые рядом и дарят тепло. Такое человеческое, повседневное на первый взгляд и такое важное. О времени, которого завтра может не быть. Замечать все это не только когда наступает критическая ситуация и происходит переоценка ценностей.

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