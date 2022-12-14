Горы, павлины и джакузи посреди леса: «Комсомолка» показывает и доказывает, что отдыхать зимой может каждый

Зима прекрасна, доказано «Комсомолкой». Фото: Мария КАЮРОВА

Зима, холода, «Комсомолка». Прошел второй день автопробега «Зимний тест-драйв», наполненный яркими впечатлениями. Мы собрали новейшее спортивное оборудование, отправились покорять горы, попробовали выполнить пируэты на катке, а затем попарились в бане и расслабились в горячем чане посреди замерзшей природы. Да, в холодное время года мы занимаемся не только экстремальным спортом, но и находим то, что будет по душе любителям тепла и комфорта. В этом материале интересное для себя найдут, как люди-зажигалки, которые не могут усидеть на месте, так и те, кто не привык к морозу, но так хочет выбраться из дома и разнообразить выходные. Мы расскажем, как встать на лыжи и сноуборд за пять минут, где зимой в Артеме гуляют павлины, и кто в Приморье знает чуть ли не все о спортивной экипировке. Поехали!

TIGGO 8 PRO MAX. Фото: Мария КАЮРОВА

СПОРТ И СТИЛЬ В ОДНОМ ЛИЦЕ

Мы отправились в первую точку нашего маршрута – «Спортмаркет на Заре» на шикарном автомобиле TIGGO 8 PRO MAX. Я, корреспондент Екатерина Максимова, как девушка, не могла не отметить облик машины. Он поистине респектабельный. Сверкающая решетка радиатора с трехмерной структурой и хромированной оправой обрамлена «алмазами». Светодиодные фары напоминают прищур редкого и знаменитого в Приморском крае полосатого хищника.

Итак, нам предстояло подобрать оборудование и экипировку, чтобы затем отправиться в Центр отдыха «Комета». У нас собралась очень интересная, драйвовая команда. Кто-то стоит на лыжах и борде уже несколько лет, а были и те, для кого вся эта история в новинку. Юлиане Виноградовой, которую можно смело назвать дерзкой лыжницей, наш партнер «Спортмаркет на Заре» дал протестировать модель Head для самого быстрого и эффектного спуска с вершин. Отличительная особенность этих горных лыж в том, что у них два слоя титанала (сплав алюминия с титаном - Примечание редакции), что делает езду достаточно агрессивной и уверенной.

От такого большого ассортимента глаза разбегаются. Фото: Мария КАЮРОВА

Путешественнику-экстремалу Максиму Абдразакову и видеомейкеру Арине Левадней выдали сноуборды фирмы Jones, которую основал профессиональный сноубордист Джереми Джонс. На обеих досках установили крепления компании Bent Metal – все для того, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и в безопасности, могли смело выполнять сногсшибательные трюки. Кстати, Арине, как представительнице прекрасного пола, дали возможность облачиться в невероятной красоты комбинезон для активного зимнего отдыха Cool Zone. Ярко-красный цвет несомненно приковывает взгляды, а белая вставка с принтом в виде маленьких лыжников и сноубордистов покорила наши девичьи сердца. А самое приятное, что он не только красивый, но еще и теплый. Такой костюм можно приобрести даже если вас не тянет в горы, но вы очень цените удобные теплые зимние вещи и личный комфорт.

Костюм от фирмы Cool Zone. Фото: Мария КАЮРОВА

Наш фотограф Мария Каюрова была просто в восторге от ассортимента магазина, ее маленькая дочь уже покоряет вершины, а в «Спортмаркете на Заре» нашлись не только детские лыжи и борды, но и коньки, балаклавы, милые защитные шлемы, даже аксессуары на них в виде кошачьих ушек. Разве не прелесть? Выбора действительно много, здесь себя смогут порадовать и рыбаки, и боксеры, и хоккеисты, взрослые и дети. Специалист по подбору спортивного оборудования Сергей Дегтярев знает свое дело, именно он собрал нас в дорогу.

Сергей Дегтярев и Юлиана Виноградова. Фото: Мария КАЮРОВА

КОМФОРТНО И СО ВКУСОМ

Шоппинг – дело приятное, но утомительное, даже для девчонок. От всех этих восторженных вздохов на инвентарь для спорта аж в горле пересохло. Хорошо, что к нам вовремя подъехали ребята на TIGGO 4 PRO, у которых в просторном багажнике лежала упаковка природной минеральной воды «Славда». На все автопробеги мы всегда берем с собой только ее, ведь она не только утоляет жажду, а еще и содержит полезные микроэлементы: кальций и магний.

Мы всегда берем в дорогу «Славду». Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Оборудование мы распределили в два автомобиля так, чтобы всем было удобно. Как сказали бы в титрах после фильма, ни один борд и участник автопробега не пострадал.

По дороге мы наслаждались прекрасными заснеженными видами, ведь буквально за день до поездки выпал снег. Однако, если деревья в «белых шубах» радовали глаз, о ситуации на дорогах такого сказать нельзя. Трассы были покрыты снежным накатом, который местами превратился в «кашу» и, казалось бы, там, где обычные машины должны буксовать, TIGGO 8 PRO MAX и TIGGO 4 PRO вели себя так, словно ехали по чистому асфальту. Мы, конечно, любим экстрим, но ему не место на дороге. Кроссовер TIGGO 4 PRO оснащен подушками безопасности, комплектация Action в дополнение оборудована электрическим стояночным тормозом в сочетании с функцией AutoHold и дефлекторами для второго ряда, а также дистанционным запуском двигателя. А Флагманская модель TIGGO 8 PRO MAX превосходно ассоциируется с парадигмой «Жизнь – в движении». Интеллектуальный полный привод 4WD позволит преодолеть любые трудности российского внедорожья.

TIGGO 4 PRO. Фото: Мария КАЮРОВА

ПРЕДСТАВЬ, ЧТО ЛЫЖИ – ЭТО ПИЦЦА

И вот мы на «Комете», к нам присоединилась семья блогеров Екатерина и Руслан Бугаец. Почти все уверенно шагают в сторону домика, где можно переодеться и взять оборудование. Почему почти? Дело в том, что мне предстояло впервые в жизни встать на лыжи. Так забавно, я совсем не боялась сесть за руль Эндуро этим летом, а вид двух «палок» вгонял в ужас. Ребята так уверенно «летели» с горы. Юлиана, Макс и Арина показали себя очень круто на склоне. Тест-драйв спортивного оборудования прошел на ура. А мне и Руслану предстояло опробовать в деле лыжи и борд, которые нам выдали в прокате. Блогеру, кстати, тоже впервые предстояло встать на доску. И как вы думаете, мы справились? Не поверите, но мы встали на борд и лыжи за пять минут. И все благодаря инструкторам «Йети парка».

Инструктор поставил новичка на лыжи за пять минут. Фото: Мария КАЮРОВА

Нас сначала научили правильно тормозить, первый раз с небольшого спуска наставники съехали вместе с нами. Специалисты подошли к тренировке со всей серьезностью и ответственностью. Тренер Сергей Мулявка, нашел ко мне особый подход, услышав, какая я любительница вкусно покушать, попросил выставить лыжи в форме пиццы во время торможения. Сработало! Все сразу же получилось. Во время второй попытки мы, начинающие экстремалы, полетели с горы самостоятельно наперегонки и одновременно финишировали. Победила дружба.

Руслан Бугаец Уверенно встал на сноуборд. Фото: Мария КАЮРОВА

Максим Абдразаков и Арина Левадняя устроили фотосессию со сноубордами. Фото: Мария КАЮРОВА

ПРЕЛЕСТИ «КОМЕТЫ»

Но одних гор нашей команде оказалось мало. Пользуясь случаем мы покатались на коньках под новогодние песни. Вообще атмосфера этого места согревает не хуже, чем самый теплый чай, его, кстати, можно купить в разных уголках центра. На территории расположено несколько кафе, где можно отдохнуть от зимних развлечений, набраться сил, а потом бежать кататься на тюбинге, лыжах или сноуборде. Даже если у вас нет ничего из вышеперечисленного, все это, включая теплый комбинезон, можно взять напрокат. Нет только защиты для копчика, ее нужно будет приобрести отдельно, мы ее взяли в «Спортмаркете на Заре». Что оплачивается отдельно – количество подъемов на трассы, есть также абонементы почасового катания. За инвентарь нужно внести залог, либо водительское удостоверение и свидетельство регистрации авто. Входной билет также приобретается отдельно.

Утоляем жажду со «Славдой». Фото: Мария КАЮРОВА

Зима - отличное время года для свидания на катке. Фото: Мария КАЮРОВА

И как бы нам не хотелось остаться, впереди нас ждала еще одна локация. Вот ее уж точно оценят те, кто далек от зимних видов спорта. Но для начала подкрепимся, после такого активного отдыха голод разыгрался не на шутку. Как всегда, заказ делаем заранее через приложение Coffee Machine, чтобы приехать и забрать уже готовые закуски и напитки. Сервис блестящий, к нашему приезду уже приготовили 8 блюд и напитков. Я еще во время летнего автопробега влюбилась в завертон с манго и курицей, поэтому взяла вновь именно его. В сочетании с гранатовым глинтвейном он оказался еще вкуснее.

За вкусным перекусом - в Coffee Machine. Фото: Мария КАЮРОВА

А ПОЕХАЛИ НА «ОЗЕРА»?

А в городе Артем в парке отдыха «Озера» для нас уже подготовили на улице посреди заснеженного леса огромный чан с горячей водой и растопили баню в уютном деревянном доме. Даже такие любители экстрима, как Максим и видеооператор Степан Здоровенко не смогли остаться равнодушными. Пока под чан подкидывали дрова, некоторые ребята пошли смотреть на животных, а остальные остались греться дома на мягких диванах, любуясь в панорамные окна на зимнюю сказку.

Вот в таком уютном доме мы отдыхали. Фото: Мария КАЮРОВА

Юлиана и Арина обожают животных, каким удивлением для них было встретить здесь кроликов, фазанов и даже павлинов. Самки с удовольствием давали себя погладить, а вот их мужчина к гостям остался равнодушен, да и хвост показывать не стал. Наверное, был не в настроении. А как было здорово подержать на руках пушистых кроликов, надеемся они принесут нам удачу в следующем году.

Пока ребята познавали фауну, я и Маша осмотрели дом. Полы с подогревом оценили сразу же. На первом этаже все для того, чтобы отдых прошел на ура, в холодильник положили продукты, чтобы утром приготовить завтрак и любимую «Славду». И раз уж выбрались на природу, то хотели бы отметить, что эта минеральная вода добывается в экологически чистых районах Приморского края и отвечает всем стандартам качества сразу из скважины, без дополнительной обработки. Мы за здоровый отдых! А теперь вернемся к дому. Здесь есть Wi-Fi, полотенца, посуда, красивый декор. Но самое главное – баня. На втором этаже расположены уютные спальни с такими удобными кроватями, неудивительно, что часть нашего экипажа в итоге осталась здесь ночевать.

Спальни на втором этаже. Фото: Мария КАЮРОВА

Просторная милая кухня. Фото: Мария КАЮРОВА

ЗИМНИЕ РУСАЛКИ

И вот момент истины. Девчонки у нас не из робких, попарились с веником в бане и побежали по снегу в чан с горячей водой. Да еще и фотосессию устроили. Мальчишки тоже привлекли к себе внимания, Руслан, например, и вовсе упал в снег в одних шортах. Кажется, ребята забыли, что на улице минусовая температура. Однако потом вновь похватали полотенца, нацепили тапочки и убежали греться.

Девушки устроили фотосессию в чане. Фото: Мария КАЮРОВА

В это место хочется возвращаться круглый год. Зимой здесь тишина и покой, умиротворяющая белая картина, лес в спячке. А летом кипит жизнь, природа балует красками, можно рыбачить, кататься на велосипеде, гулять с друзьями, снять беседку или устроить пикник, что только душа пожелает. Владельцы всегда готовы ответить на любые вопросы и сделать все, чтобы ваш отдых прошел отлично. К тому же парк развивается, в скором времени здесь появится детский центр, как именно он будет работать, пока не решили, но задумку хотят воплотить в жизнь уже в следующем году.

Сказочный вид из окна домика в парке отдыха «Озера». Фото: Мария КАЮРОВА

Так какой же вам отдых больше по душе? Предпочитаете спортивные развлечения или с удовольствием бы расслабились в горячей воде посреди леса? Решать вам, наша задача была показать и рассказать, что зима – это время года, как для активных людей, так и для домоседов. Как говорится, кабы не было зимы, но как же здорово, что она есть.

Coffee Machine всегда с нами. Фото: Мария КАЮРОВА

Арина была в восторге от сноуборда. Фото: Мария КАЮРОВА

Йети парк - место где вас поставят на борд и лыжи. Фото: Мария КАЮРОВА

Максим выполнил несколько трюков. Фото: Мария КАЮРОВА

Наша дерзкая лыжница Юлиана Виноградова. Фото: Мария КАЮРОВА

Согреваемся теплыми напитками от Coffee Machine. Фото: Мария КАЮРОВА

Спасибо инструкторам Йети парка. Фото: Мария КАЮРОВА

После бани снег кажется уже не таким холодным. Фото: Мария КАЮРОВА

Такой вид отдыха никого не оставит равнодушным. Фото: Мария КАЮРОВА

Ребятам не терпелось протестировать сноуборды. Фото: Мария КАЮРОВА

Каждый нашел что-то себе по душе. Фото: Мария КАЮРОВА

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» участники пробега делятся своими эмоциями и впечатлениями. Ловите волну и слушайте рассказы на:

Владивосток 90,4 FM

Уссурийск 99,4 FM

Находка 107,2 FM

Путевые заметки автопробега читайте на сайте DV.KP.RU и в соцсетях по хештегу #ЗимнийТестДрайв.

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Сеть автокафе Coffee Machine

Бесконтактная экспресс-мойка «Лазер 360» на оборудовании LaserWash 360

Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

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