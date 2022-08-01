«Комсомольская правда – Владивосток» протестировала эндуро и вертолет. Фото: Мария КАЮРОВА

За что команда «Комсомолки» любит путешествия, так это за возможность испробовать себя в чем-то новом. Знаете, куда занесло нас на этот раз, в третий день автопробега #ЛетнийДрайвКП? Вы услышите рев мотора, полюбуетесь шикарной защитной экипировкой, почувствуете ветер в волосах, взмоете с нами в небеса и увидите Приморье с высоты птичьего полета. Это один из самых экстремальных репортажей, ведь именно в нем мы объединили скорость, которую испытали на мотоциклах и вертолете.

«Прохват» на все 100%

Ночь перед автопробегом у нашего корреспондента Екатерины Максимовой выдалась бессонной, ведь ей впервые в жизни предстояло сесть на мотоцикл Enduro (эндуро). Было ли страшно? Нет, скорее любопытно, но эмоции захлестывали. А пиар-директор Юлиана Виноградова, как оказалось, и вовсе мечтала еще со школы эффектно прокатиться на «железном коне». Рано утром девушки запрыгнули в HAVAL F7 жгуче-красного цвета, включили зажигательную музыку на весь салон и отправились за фотографом Марией Каюровой и популярным приморским путешественником Максимом Абдразаковым. Веселая компания с комфортом разместилась в авто, загрузили оборудование, да еще и место осталось, все-таки внедорожник – это ТОП!

Педаль в пол, жмем на газ! Приключения ждут. Зарядиться драйвом во Владивостоке можно не только с нашими локациями в автопробеге, одни только машины, на которых мы мчим смотреть нашим страхам в лицо, добавляют нотку азарта. Отметим, к выбору автомобилей мы подошли ответственно, предварительно зашли на сайт нашего титульного партнера Авито Авто и сверили цены. Кстати, для любителей мотоциклов там тоже есть, что посмотреть. «Железного коня» можно отыскать из почти трех тысяч вариантов по объему, мощности двигателя и рейтингу продавца. Ну разве не круто?

Мото-ниндзя

Команда примерно понимала, что их ждет, когда они перейдут порог спортивного клуба «МотоPROхват». Ярко-зеленый логотип с изображением ниндзя на мотоцикле как бы намекал: «Сегодня вы будете тестировать не только мото, но и свою ловкость и силы». Любителей экстрима встретила улыбчивая управляющая Татьяна Чепорова. Мотоледи и инструкторы помогли надеть нам защитную экипировку. Максу помощь не потребовалась, он профессионал своего дела и приехал с собственным мото-костюмом и шлемом. Это круто, что компания разрешает брать с собой личный инвентарь.

Мотоэкипировка девушкам к лицу. Фото: Мария КАЮРОВА

Штаны, кофта, наколенники, налокотники, специальная обувь, балаклава, шлем и «черепаха» (защита для груди и спины) – главное безопасность. Можно садиться на мотоцикл? Или еще рановато? Для начала доедем на привычных нам машинах до места, где проходят тренировки. Стоит отметить, что каждому участнику подобрали мотоцикл согласно комплекции, даже для самой миниатюрной «Дюймовочки» в нашей команде нашелся подходящий мото.

Небольшой перерыв на милого кота. Фото: Мария КАЮРОВА

Погнали?

Мы оставили машины недалеко от места в лесной зоне, где находится круглая трасса, на которой нам и предстояло обучиться мастерству вождения эндуро. Почему бы новичкам не испытать себя на ровной прямой дороге, так ведь проще? Дело в том, что на этом участке начинающие мотоциклисты смогут отработать повороты и у них получится более успешно преодолевать трудные участки на дороге. Прежде чем приступить непосредственно к практической части, обязательная разминка под присмотром инструктора. И вот настал тот самый волнительный момент – учимся кататься.

Готовы ощутить скорость! Фото: Мария КАЮРОВА

Перед этим сделали несколько упражнений на проверку равновесия, почувствовали руль, каждому из нас все максимально подробно объяснили, ведь инструкторы Кирилл Коровицкий и Данил Лиханов – мастера своего дела, к ним на занятия приходят даже дети от восьми лет. Уж если юные приморцы осваивают эндуро, то и мы обязательно справимся!

Наши талантливые инструкторы. Фото: Мария КАЮРОВА

Мчим, волосы назад

Заводим мотор, зажимаем сцепление, поддаем газу, отпускаем сцепление и…глохнем. Да, это типичная ошибка новичка. Сцепление отпустили слишком быстро, к этому нужно привыкнуть, найти нужную скорость, чтобы в случае чего «железный конь» просто-напросто не «убежал» из-под тебя. Еще несколько попыток и под радостное: «Я еду! У меня получилось» наш корреспондент трогается с места. Первые несколько заездов специалисты находятся рядом, затем пробуешь сам. Если хорошо получается – учат переключать скорость. У Екатерины, к ее удивлению, это вышло вполне удачно, пускай и не с первой попытки.

Ощущения от первого заезда просто волшебные. Фото: Мария КАЮРОВА

Падали, но поднимались

И это все? О нет, дальше нас ждал тур до ангаров, которые расположены примерно в трех километрах от обучающей трассы. Падали ли мы во время путешествия? О да! Но, мы вставали и двигались дальше. Мотоэкипировка сделала свое дело, все живы и здоровы! Небольшие синяки ссадины не страшны, девчонки вообще впервые в жизни почувствовали, что такое скорость эндуро и стойко преодолели путь от точки А в точку Б туда и обратно. От таких впечатлений пересохло в горле, хорошо, что мы запаслись водой от Slavda, уж что-что, а жажда не свалила нас с ног. В перерывах между сменой локаций мы пообщались с Татьяной, она поделилась впечатлениями от нашего обучения и рассказала с какими клиентами чаще всего работают в «МотоPROхвате».

Татьяна Чепорова (первая слева) поддерживала нашу команду. Фото: Мария КАЮРОВА

– Многие столкнулись с типичными ошибками новичков – паника, начинали из-за этого заваливаться, не понимали в какой момент отпустить сцепление. Но вы большие молодцы, стойко преодолели все препятствия. Эндуро – хороший мотоцикл для новичков, но я всегда говорю так: «Не важно какая техника, важно, кто на нее садится». Мы обучаем людей уже два года, и всем даем понять, что мотоцикл нужен даже не для того, чтобы ездить, а, чтобы получить эмоции. Летом к нам обращается очень много человек, даже девчонок, ну, а парни у нас всегда катаются. Особенно приятно, когда приходят семьями.

Завораживающие кадры в ангарах. Фото: Мария КАЮРОВА

Обратный путь выдался гораздо легче, уже не нужно забираться в горки, ты едешь и отдаешься моменту, мысли уносятся куда-то далеко, есть только ты и эндуро. Когда снимаешь с себя всю экипировку, ощущаешь, что похудел на несколько килограммов. Первые минуты чего-то не хватает. Скорости? Возможно. Приятно, что в спортивном клубе можно записаться, как на тренировку, так и на туры разной сложности. Четыре часа пролетели незаметно и нам пора отправляться на новую локацию.

Максу не привыкать к таким экстремальным поездкам. Фото: Мария КАЮРОВА

После энергичной тренировки сидения автомобиля кажутся нереально мягкими. Перед тем, как отвезти нашего корреспондента в редакцию и отправиться с другим журналистом покорять небеса на вертолете, мы заехали пополнить баки на АЗС ННК. В качестве топлива сомнений ни у кого нет, к тому же очень классно, что все заправки работают круглосуточно и расположены удобно во всех районах Приморья.

На крыльях мечты

К команде присоединилась Милана Сокол, стартуем в Артем, именно здесь находится наш следующий поставщик эмоций – Vladivostok Helicopters, из названия уже понятно, что незабываемые впечатления нам обеспечены. Но прежде...подкрепиться. Как всегда, заруливаем в нашу любимую Сoffee Мachine, заказ уже ждет, по пути из редакции выбрали все через мобильное приложение, очень удобно. Кесадилья с нотками специй и морским флером, панини и завертоны, от которых сложно оторваться и, конечно же, молочные коктейли в этот жаркий денек. Что еще для счастья нужно, разве – очередная порция адреналина. А без него точно не обойдется, ведь впереди нас ждет не просто экскурсия, а полет на вертолете. Увидеть Приморье с высоты, пролететь рядом с тремя мостами и встретить закат на острове, согласитесь – это крутая программа. Сытые и довольные мчим на всех парах на Портовую, 23. Компания есть на всех картах, поэтому найти легко.

В Coffee Machine всегда вкусно и душевно. Фото: Мария КАЮРОВА

Мне бы в небо...

Мы на месте. Большая территория с удобной парковкой, на которой спокойно может разместиться одновременно много гостей. Нас сразу встречает лучезарная менеджер Анна Мишунина, иначе эту девушку не назовешь, говорят же сотрудники – лицо фирмы, и тут понимаешь сразу, что здесь точно работают профессионалы, и тебе рады. А по-другому и быть не должно, Vladivostok Helicopters удостоена Международной премии за качество на Дальнем Востоке среди туристических компаний и других наград, так что специалисты держат высокую планку и ценят своих клиентов.

Аня знает многое о вертолетах и сама любит летать, правда не за штурвалом.

Первое, что видим внутри – уютный офис с панорамными окнами и удобными креслами, здесь можно расположиться с чашечкой кофе и понаблюдать за полетами. «Вертушки» садятся и взлетают прямо на глазах, поверьте, зрелище завораживающее, и это при том, что мы еще даже не приблизились к вертолетной площадке. Кстати, если вы не профессиональные летчики и также, как мы, побаиваетесь, то сначала предлагаем отправиться на экскурсию в ангар. Здесь можно узнать все о воздушной технике, увидеть все своими глазами, и убедившись, что все в порядке, уже решиться на полет. Но прежде обязательный инструктаж по технике безопасности. «Пристегнуться, за ручку не дергать, дверь не открывать, возле хвоста не ходить, пользоваться наушниками, пилота не отвлекать». Вроде все понятно, заполняем документы, попутно интересуясь у Анны об услугах компании:

Осмотр вертолетов с инженером-пилотом поможет узнать больше о технике. Фото: Мария КАЮРОВА

– Экскурсии у нас проходят каждый день, без выходных. Естественно, бывают дни, когда мы не летаем, например, непогода или закрыто воздушное пространство, как это было 9 мая. И то мы умудрились в 8 утра слетать, перед тем как небо «закрыли». Максимальное количество полетов за день – больше 30, естественно, не на одном вертолете, ведь пилотам нужно отдыхать. Экскурсий больше всего в летнее время, поэтому лучше записываться заранее, если хотите прям определенную дату и время – за неделю.

Вертолеты Robinson считаются одними из самых безопасных. Фото: Мария КАЮРОВА

Ну что ж, отлично, что и мы в числе тех счастливчиков, которое покорят приморское небо. Чтобы наши читатели полностью погрузились в эту атмосферу аэроромантики, летим следующим составом – журналист Милана Сокол, фотограф Мария Каюрова и видеограф Степан Здоровенко.

Профи в деле

За штурвалом нашего Robinson, который считается одним из самых надежных вертолетов, опытнейший пилот Дмитрий Костылев. Простите, не удержались сразу от вопросов, то ли журналистская привычка, то ли небольшой мандраж перед полетом, немного «попытали» Диму. Наш командир окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, прослужил на Дальнем Востоке больше 8 лет. Бывший военный летчик, вышел на пенсию по выслуге лет и работает в гражданской авиации. За штурвалом вертолета пилот с 2010 года.

Во время полета проходит экскурсия. Фото: Мария КАЮРОВА

– Полеты из-за рельефа и погодных условий в Приморье могут отличаться день ото дня. Но для пилотов, которые летают постоянно, большинство моментов предсказуемы и воспринимаются, как обычная рабочая обстановка. В процессе своей подготовки, да и в целом в нашей летной жизни, серьезно изучаем метеорологические особенности региона. Поэтому капризная приморская погода, конечно, преподносит сюрпризы, но не выбивает из колеи. Заранее составляются прогнозы и принимается решение лететь или нет.

У Дмитрия огромный опыт, в том числе в военной авиации. Фото: Мария КАЮРОВА

Ну все понятно – профи в деле, лететь с таким специалистом не страшно, поэтому с улыбками загружаемся в нашу «птичку».

Безграничный полет фантазии

Vladivostok Helicopters предлагает на выбор целый ряд экскурсий. Например, полет на закате отлично подойдет для романтиков. Сразу вспоминаем рассказ Анны, о том, как часто у них заказывают сюрпризы для возлюбленных – свидание в воздухе или вовсе предложение руки и сердца, эйфория в эти моменты должно быть зашкаливает. Только представьте, море, облака, горы, безмятежное созерцание и любимый человек рядом. Но вернемся к программам, летать же можно не только влюбленным парочкам.

В обычный прогулочный вертолет с комфортом помещается три пассажира, но в компании готовы предоставить борт и побольше, вместимостью до 5 гостей. Единственное ограничение по возрасту – детки до трех лет. Любители приключений могут отправиться на экскурсию над островом Русский или Золотым Рогом, выбрать полет над мостами и кампусом ДВФУ или побывать на удивительной авиапрогулке на остров Шкота, в бухте Теляковского или Петрова с пикником на берегу. Также в любое время за небольшую плату можно посетить выставку вертолетов, осмотрев технику с пилотом-инструктором, собственно, что мы и сделали в самом начале. Цены на программы разные, ознакомиться с ними можно на официальном сайте компании, но забегая вперед, отметим – это стоит того!

Пролетая над Владивостоком. Фото: Милана СОКОЛ

Шикарно во всех смыслах. Фото: Мария КАЮРОВА

Как уверяют опытные работники компании, свои прелести есть при полетах в любое время года и при любой погода. Летом – это несомненно лазурная гладь моря, удивительные пейзажи, зеленые шапки деревьев, с высоты напоминающие мягкую вату или белухи, которые иногда показывают свои белые спинки, радуя путешественников. А чего стоить увидеть радугу прямо в небе после дождя, вы знали, что на высоте она выглядит круглой? Зимой же есть возможность пролетать гораздо ниже над морем, поэтому появляется ощущение, что до него буквально можно дотянуться. А в местах, где бухты не замерзают, например, Золотой Рог, при полете над мостом можно увидеть необычайно яркий, синий цвет воды. Да и город в целом удается рассмотреть детальнее, ведь в холодное время деревья не мешают обзору.

Токаревский маяк с высоты. Фото: Мария КАЮРОВА

Прямо перед нами приземлился вертолет, из которого словно окрыленные вышли пассажиры. И это при том, одна из девушек на костылях. Как оказалось, даже сломанная нога не помеха, места в вертолете предостаточно.

Семья поделилась, что таким необычном образом они решили поздравить своего родственника с Днем рождения. Он, как раз приехал в отпуск в Приморье из Москвы. Они уже успели посетить разные районы края, побывали на море, а полноту впечатлений добавила вертолетная прогулка. Именинник остался более чем доволен. Особенно понравился Владивосток и темпы его модернизации, которые удалось с легкостью оценить с воздуха.

Клиенты явно довольны полетом, сюрприз удался. Фото: Мария КАЮРОВА

Город на ладони

Со счастливыми клиентами пообщались, обо всех программах узнали, выбрали для себя оптимальную, теперь можно и взлетать. Страшно? Скорее страшно интересно...Первые секунды, конечно, перехватывает дыхание, но стоит набрать высоту, тревожность сменяется восторгом. Можно рассмотреть причудливую архитектуру, заглянуть с любопытством в каждый двор по пути, мысленно побывать вон в той шикарной вилле в районе Седанки или на виртуальной экскурсии в ДВО РАН, напоминающей с высоты Колизей.

Местный Колизей. Фото: Милана СОКОЛ

Пролетая над многочисленными пляжами, вспоминаем, как раньше немного завидовали тем, кто сидит в вертолете и смотрит на тебя свысока. Теперь же сами наблюдаем с высоты птичьего полета за городом. Кстати, общаться между собой можно спокойно через микрофон на наушниках, главное настроить громкость, ну и экскурсию от пилота советуем слушать внимательно, это действительно интересно. Вон «Коврижка», точнее остров Скребцова, а здесь Транссиб с бегущим по нему составом, а дальше остов некогда популярного ресторана «Поплавок» и низковдный мост, извивающийся узкой дугой. А на проспекте 100-летия ребята играют в футбол на стадионе «Строитель», судя по фирменной форме – матч важный, представляете мы даже это разглядели.

На горизонте низководный мост. Фото: Милана СОКОЛ

Железнодорожный транспорт с непривычного ракурса. Фото: Милана СОКОЛ

Стоит ли рассказывать об эмоциях, которые мы испытали, увидев центр города? Взгляду открываются Золотой и Русский мосты, белоснежное здание правительства и выстроившиеся в парадную линию ко Дню ВМФ корабли. Высотки, которые мы рассмотрели со всех сторон и центральные развязки, которые с высоты напоминают причудливые завихрения. Рассказывать можно долго, но лучше увидеть своими глазами, хотя бы раз!

На город открывается отличнейший вид. Фото: Милана СОКОЛ

А вот «Динамо» в этот день пустовал. Фото: Мария КАЮРОВА

Теперь уже можно раскрыть интригу – свой путь мы держим на Шкота. Поэтому успеем взглянуть не только на часть мыса Эгершельд, но и на остров Елены, бухту Рында и другие достопримечательности.

Закат на берегу

Заходя на посадку между скал, прямо на берег Японского моря, немало удивив отдыхающих, которые с любопытством выглянули из палатки, в какой-то момент кажется, что это сказка. Конечно, если вы часто летаете, то можете не разделить наших эмоций. Но мы оказались в восторге. Закатное солнце, крики чаек и необычайная красота вокруг – вот теперь это точно счастье. Летом вам предложат бокальчик игристого под шум прибоя, а зимой согреют ароматным чаем. Сюда ненадолго можно сбежать от городской суеты, оставив на время все дела и проблемы. Поверьте – испытано на себе.

Один из самых захватывающих моментов – полет возле скал. Фото: Мария КАЮРОВА

Так выглядит счастье. Фото: Мария КАЮРОВА

Пользуясь моментом, пока ребята снимают контент, решаю узнать еще немного о полетах из первых уст.

– Технической осмотр воздушного судна проводит капитан перед каждым полетом, так что бояться нечего. У пассажиров, которые летят в первый раз может немного закружиться голова, это что-то сродни укачиванию на машине или в море, быстро проходит. А у пилотов в соответствии с медицинскими показаниями проверяют вестибулярный аппарат, поэтому все подготовленные, да и часы налета быстро избавляют от головокружения, – поделился Дмитрий.

Наша «птичка» приземлилась на Шкота. Фото: Мария КАЮРОВА

Для пассажиров в вертолете в обязательном порядке есть вода, так что не нужно с собой тащить годовые запасы. А еще компания при необходимости предоставляет пледы. А вот что действительно с собой нужно взять в полет – хорошее настроение, камеру, фотоаппарат или хотя бы телефон. Потому что увиденное однозначно не оставит вас равнодушными, да и такую красоту грех не запечатлеть на память.

Успели даже увидеть парадный строй кораблей перед Днем ВМФ. Фото: Милана СОКОЛ

После приятной беседы, прогулки по берегу и фотосессии мы отправляемся в обратный путь, с неменьшим интересом рассматривая сменяющиеся пейзажи и локации.

Ну и куда же без памятных фото. Фото: Мария КАЮРОВА

Узнаете Седанку? Фото: Милана СОКОЛ

Уже приземлившись интересуюсь мнением об экскурсии у нашего фотографа Марии.

– Ощущения обалденные. Для меня было одно незакрытое дело – я летела на «кукурузнике», на обычном самолете, на воздушном шаре, на дельтаплане, оставался только вертолет. Поэтому, я очень благодарна «Комсомолке» и автопробегу, за то, что помогли осуществить мечту, эмоции зашкаливают.

Скажем честно, эмоции зашкаливали у всей команды, мы еще долго делились впечатлениями, наблюдая из офиса за вертолетной площадкой и снова немного завидуя, тем, кому только предстоит взлететь.

И мы счастливы! Фото: Комсомольская правда

P.S.

Подводя итоги этого увлекательного дня, однозначно рекомендуем взмыть в небо и испытать острые ощущения от поездки на мотоциклах. Ну, а пороли и явки вы уже знаете – Vladivostok Helicopters в Артеме и «МотоPROхват» на Снеговой во Владивостоке. А наша команда уже совсем скоро отправится еще в одно путешествие, ведь #ЛетнийДрайвКП продолжается. Осталось собрать вещи, помыть наших красавцев Haval в «Та САМая Мойка» на Березовой, 20, и в путь. За обновлениями, как всегда, следите на нашем сайте, в соцсетях и радио «Комсомольская правда» на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске. До скорых встреч!

На этом наш автопробег не заканчивается. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Мы наблюдали за отдыхающими, они – за нами. Фото: Мария КАЮРОВА

Вот такие шикарные строения в курортном районе Владивостока. Фото: Милана СОКОЛ

Развязки с высоты тоже выглядят непривычно. Фото: Милана СОКОЛ

Складывается ощущение, что ты где-то за границей. Фото: Мария КАЮРОВА

Седанкинское водохранилище с высоты птичьего полета. Фото: Мария КАЮРОВА

НАШИ ПАРТНЕРЫ

- Автомобильный партнер автопробега: официальный дилер HAVAL в Приморском крае – Авторитет-Авто+

- Титульный партнер: Авито Авто

- Топливный партнер: компания ННК

- Магазин «Спортмаркет на Заре»

- Салон яхт и катеров «Водник»

- Группа компаний «Славда»

- Рекламная мастерская Room32

- Сеть автокафе Coffee Machine

- Автомойка: Та Самая мойка C.A.M. DETAILING

Наши партнеры.

ХРОНИКИ АВТОПРОБЕГА:

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Команда автопробега #ЛетнийДрайвКП разделилась, чтобы стать настоящими покорителями вершин и мастерами безмятежного отдыха (подробнее)

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