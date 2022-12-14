Ботанический сад во Владивостоке превратился в волшебный заснеженный лес

Посетители сада поделились снимками в социальных сетях. Фото: @elenavlad73.

Зима уже вовсю царствует в Приморье, украшая города и дороги белоснежным покровом. Снегопад не обошел стороной и Ботанический сад ДВО РАН, укутав хвойные деревья и превратив это место в настоящую сказку.

Хоть водоем и замерз, ходить по нему не стоит. Фото: @elenavlad73.

Заснеженный Ботанический сад действительно удивляет своей красотой. Блестящие на солнце сугробы, небольшие мостики через замерзшую реку, протоптанные тропинки и зеленые елки, которые кажутся еще более пушистыми из-за белых хлопьев – все превращает это место в волшебный лес, который не хочется покидать.

Снег укутал елки. Фото: @elenavlad73.

После долгой прогулки можно отдохнуть на лавочке в окружении растений, а в беседке – спрятаться от осадков.

На территории сада специально для отдыха стоят скамейки. Фото: @elenavlad73.

Беседка, в которой можно переждать снегопад. Фото: @elenavlad73.

И куда же без снимков на память! Сфотографироваться можно возле необычной голубой двери украшенной новогодними венками с шишками.

Одна из локация для памятных фотографий. Фото: @elenavlad73.

Есть и другая локация для поклонников сказок и любителей пощекотать нервишки: избушка Бабы-Яги, на крыше которой висит череп похожий на бараний. Встретить такой домик ночью явно никому не хочется.

Избушка с черепом. Фото: @elenavlad73.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, где жители города могут провести свои новогодние каникулы, чтобы зарядиться праздничной атмосферой.

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