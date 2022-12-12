Новогодние каникулы во Владивостоке 2022-2023: куда сходить и что посмотреть

Чем заняться на новогодних каникулах во Владивостоке? Фото: Артур ВОВЖЕНЯК

Впереди Новый 2023 год и праздничные каникулы, которые продлятся до 8 января включительно. За неделю важно отдохнуть, набраться сил и впечатлений. Для этого «Комсомольская правда – Владивосток» подготовила список мероприятий для детей и взрослых, мест, куда можно сходить, чтобы расслабиться. Гулять можно отправляться уже в ближайшее время, чтобы создать новогоднее настроение и прочувствовать атмосферу праздника.

ПОГУЛЯТЬ НА НОВОГОДНИХ ЯРМАРКАХ

На ярмарках всегда царит особая атмосфера – шумная, веселая и по-доброму суетливая. Здесь всегда звучит музыка, проводят мастер-классы, дегустируют вкусности. И, конечно же, здесь стоят торговые палатки с разнообразными сувенирами, сладостями и едой, украшениями и подарками. Каждый найдет что-то на свой вкус.

15 декабря на пешеходной улице Адмирала Фокина открывается ярмарка «Сделано в Приморье. Снежные истории».

Ярмарки – отличное место, чтобы купить подарки и насладиться новогодней атмосферой. Фото: newsvl.ru

На центральной площади Владивостока сейчас собирают новогодний городок, тут установят 28-метровую елку, горку и каток вокруг шатра. В 2021 году в центральной части катка располагался фудгородок, где все в уютной обстановке могли насладиться вкусной и горячей едой от ресторанов и пекарен города. Здесь же организовали теплые раздевалки. Как будет в этом году, точно еще неизвестно.

ПОСЕТИТЬ ТЕАТР

Поход в театр, считается идеальным и полезным времяпрепровождением для всей семьи в новогодние праздники.

В стенах театра имени Максима Горького (Светланская, 49) праздник начинается в конце декабря. Начиная с 24 числа на сцене можно увидеть спектакль-сказку «Щелкунчик» (0+), а с 26-го – «Снежная королева» (0+). 28 декабря в 11:00 юных любителей театра ждет «Волшебная лампа Аладдина» (0+), а 29-го – «Белоснежка и семь гномов» (0+).

После главной ночи года театральная труппа порадует гостей спектаклем «Золушка» (0+). Он состоится 8 января в 11:00.

Всемирно известная история по мотивам сказки Шарля Перро о доброй, бедной девушке, которая, несмотря на происки злой мачехи и сестер, оказалась на королевском балу, завоевала сердце принца и стала его женой.

Стоимость билета 350 – 1 500 рублей, зависит от места посадки.

11 января в 18:30 состоится спектакль «Гордость и предубеждение» (12+).

Роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» – шедевр мировой литературы. Окунитесь с головой в любовную историю мистера Дарси и мисс Элизабет Беннет.

Стоимость билета 300 – 3 000 рублей, зависит от места посадки.

Приморская краевая филармония (Светланская, 13) и вовсе готовит праздничную программу. С 24 декабря по 7 января в залах учреждения можно насладиться музыкой, концертным исполнением и погрузиться в новогоднюю атмосферу. Что же ждет гостей? Большой новогодний концерт «Карнавальная ночь», шоу «Top Of The Pop. Новогодний хит», программа «Голубой огонек в Филармонии», концерты «Есть только миг» и «Новый год с маэстро Эннио Морриконе», и многое-многое другое.

Приморская сцена Мариинского театра тоже подготовила волшебные праздничные выступления. Уже с 15 декабря на сцене можно увидеть балет-феерию «Щелкунчик» (6+), и ближе к концу месяца перед этой сказочной постановкой запланированы встречи с Дедом Морозом. Знаменитый балет «Лебединое озеро» (6+) также ждет гостей. Подготовили артисты и премьеру – оперу «Снегурочка» (12+). 29 декабря в стенах Мариинки состоится театрализованный концерт «Новогодний огонек» (6+). Кстати говоря, 24 числа солисты оперной труппы и симфонический оркестр Приморской сцены будут с гастролями в Уссурийске, они исполнят новогодний гала-концерт (6+).

Балет-феерия «Щелкунчик» (6+). Фото: Приморская сцена Мариинского театра

ПОСМОТРЕТЬ КИНО

Начало нового года – отличный повод сходить в кинотеатр, на который обычно не хватает времени.

Уже сейчас в залах можно увидеть комедии «Елки 9» (12+), «Тайный Санта» (12+), «В духе Рождества» (12+), «Незабываемое Рождество» (12+). Милые и добрые приключенческие ленты и мультфильмы тоже ждут своих зрителей: «Приключения Тедди» (6+), «Новогодний переполох» (6+), «Щелкунчик и волшебная флейта» (6+). Не обойдется и без фантастики – «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (12+).

В январе 2023 года для нас приготовили много интересных премьер, которые выйдут в прокат в России.

Из самых ожидаемых – возрождение истории о самом добром привидении из детства «Каспер» (12 января), комедийный боевик от режиссера Гая Ричи «Операция Фортуна': Искусство побеждать» (5 января) с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. А также «живая» версия истории знаменитого анимационного мультфильма «Чебурашка» (1 января), где главный ушастый герой уже выглядит не как игрушка, а как настоящий зверек. Да и Гена здесь не крокодил, а садовник.

Еще с 14 января в прокат выходит «Босс-молокосос: Рождественский бонус» (6+), «Скрудж: Рождественская песнь» (12+). Кроме того, любители балета и фильмов-спектаклей 15 числа могут сходить на «Opernhaus Zurich: Щелкунчик и Мышиный Король» (6+).

СЪЕЗДИТЬ В ЗАГОРОДНЫЙ ПАРК

Новогодние праздники приятнее всего проводить в кругу семьи. Поэтому, если у вас есть дети или маленькие братья и сестры, возьмите их на приключение в сказочный домик Деда Мороза и Снегурочки (0+), который находится в арт-парке «Штыковские пруды» (поселок Штыково, Березовая, 9).

Малышей ждут памятные подарки, профессиональное фото от самого Эльфа, волшебная игровая программа, которая, к слову, и взрослых перенесет в сказку, дав возможность позабыть повседневную суету.

С 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. В будние – с 11:00 до 18:00, в выходные – до 19:00.

Стоимость посещения домика Деда Мороза от 2 300 рублей. Вход в парк оплачивается отдельно: взрослый – 100 рублей, пенсионеры и дети от 7 до 14 лет – 50 рублей, дети до 6 лет – бесплатно.

ПОКАТАТЬСЯ НА СНОУБОРДЕ ИЛИ ЛЫЖАХ

Для любителей зимнего активного отдыха наступила долгожданная пора. Отправляйтесь на ближайшую базу вместе с семьей или друзьями покорять снежные склоны. За новогодние каникулы вы точно успеете объехать самые популярные комплексы и базы отдыха Приморского края. «Комсомолка» уже писала, какие горнолыжки можно посетить.

Активный отдых – самый популярный зимой. Фото: Антон БЛОХИН

ПОКОРИТЬ ГОРЫ

Отправиться в поход зимой – настоящий вызов для себя. Но если вы уверены в своих силах, дома имеется все необходимое обмундирование, то можно смело прыгать в машину или брать тур, и отправляться в путешествие по Приморью. Нет идей? Можно поставить себе цель – заполучить значок «Приморский барс».

СХОДИТЬ В ЦИРК

С 31 декабря по 15 января на владивостокской арене цирка (Светланская, 103) ожидается настоящий квест (0+) в поисках маленькой елочки, которой холодно зимой. Собрались все – Дед Мороз со Снегурочкой, Кикимора, Леший, Кощей Бессмертный и много других сказочных персонажей.

Два часа на манеже выступают артисты в самых разных жанрах – воздушные гимнасты, акробаты на турниках, жонглеры, канатоходцы.

Перед каждым представлением в холле есть шанс повстречать Снегурочку и Деда Мороза, поводить хороводы вокруг елки, получить подарки за карнавальный костюм и, обязательно, заряд добрых эмоций на весь2023 год.

ОТПРАВИТЬСЯ НА КАТОК

И традиционный способ провести праздники – каток. Ведь где, как не на льду, атмосфера самая новогодняя. Во Владивостоке уже начали заливать хоккейные коробки, а также работают крытые ледовые арены. Мы писали о них. Можно отправиться и на «несанкционированные» катки, например, озеро на Патрокле. Но будьте осторожны – если лед не схватится достаточно, то можно пострадать при его разломе.

В центре Владивостока вновь зальют каток. Фото: Артур ВОВЖЕНЯК

ИЗУЧИТЬ, КУДА ЕЗДИЛА «КОМСОМОЛКА»

12 декабря команда «КП» вновь отправилась в автопробег, мы назвали его «Зимний тест-драйв». Наши ребята изучают, как можно активно, интересно и здорово проводить морозные дни. Возможно, вы подберете что-то для себя.

Читайте также, где можно отметить Новый 2023 год во Владивостоке.

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