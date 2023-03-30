За слепой ларгой из Приморья захлопнули дверь в Московском зоопарке

Тюлени в зоопарке. Архив «КП». Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

У тюленя из Приморья есть своя однокомнатная квартира с бассейном в центре Москвы. А чего добился ты? Сотрудники приморского реабилитационного центра для морских млекопитающих «Тюлень» поделились новостями о спасенной в крае подопечной, которая теперь обитает в Московском зоопарке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Весной 2022 года в бухте Светлая Приморья нашли детеныша ларги. Девочка была сильно истощена, что характерно для крох, которых разлучает с мамами треснувший лед и плюсовые температуры. При осмотре выяснилось, что у пятнистого тюлененка повреждены оба глаза и вибриссы (осязательные длинные волосы, попросту – усы) на одной стороне мордочки. Тогда специалисты предположили, что на лежбище случился несчастный случай. Вероятно, детеныш потерял мать и решить получить молоко от чужой самки. Однако у ларг «не принято» кормить чужих бельков, поэтому самки могут схватить за голову и отбросить от себя чужака.

Пятнистого малыша нашли люди и доставили его в центр реабилитации. Там ей дали имя – Таня Светлая, по названию бухты, в которой обнаружили щенка. Девочку начали спасать, однако тюлененок полностью ослеп; усугубляло положение и отсутствие вибриссов. Из-за травм она медленно ориентировалась в пространстве и реагировала на опасности с задержкой, а в дикой природе это означает одно – скорую смерть. Поэтому экспертам пришлось отказаться от мысли выпустить ларгу в естественную среду обитания, вместо этого ее передали в Московский зоопарк. Для центра «Тюлень» это было первое подобное решение за всю практику.

В ноябре 2022 года за Таней прилетели сотрудники Московского зоопарка и увезли ее в столицу. Там ее поселили на карантин в отдельном помещении с бассейном. За время адаптации ее научили брать еду из рук, приходить на зов и другим навыкам контакта. Также тюлененка прооперировали – ветеринары удалили девочке поврежденный глаз, так как в нем образовалась грыжа, сросшаяся с веком. А вскоре, на удивление, отрасли и вибриссы.

Кормят ларгу в зоопарке хорошо: начинали с привычной для тюленя сельди, постепенно дополняя ее салакой, красной рыбой, мойвой, терпугом, ставридой, минтаю, скумбрии, кальмару, креветкам и мидиями.

И вот сегодня, спустя четыре месяца, появились хорошие новости, которыми поделилась директор центра «Тюлень» Лора Белоиван:

– Наша тюлень Таня Светлая, наконец, одобрила большой бассейн. С 25 февраля (когда ей открыли дверь из ее единоличного «карантинника», оборудованного маленьким бассейном) Таня выходила наружу, охотно тусила на площадке, спала на берегу, окунала лицо в бассейн, иногда скатывалась в него и тут же вылезала на сушу, а после отправлялась плавать в свой крошечный бассейн. У нас появилась домашняя шутка: «У тюленя Тани есть однокомнатная квартира с бассейном в центре Москвы, а чего добился ты?» И вот из зоопарка сообщают: Таня, как обычно, вышла из своей «однушки» на площадку, но что-то пошло не так: за ее попой взяли и закрыли дверь в карантинник. Таня, обнаружив такое дело, вздохнула и пошла плавать в экспозиционный бассейн.

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