Брат погиб, мать пропала: в Приморье спасают истощенную тигрицу-сироту, привезенную из ЕАО

Девочке постепенно становится лучше. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

О новом пациенте рассказали в приморском Центре реабилитации диких животных «Тигр». На стол ветеринаров-хирургов попала краснокнижная тигрица – девочка 4-6 месяцев. Несмотря на то, что ран и повреждений на теле бедняжки нет, она сильно истощена. Оказалось, история тигриного семейства куда печальнее. Подробности – в материале «КП».

Инспекторы охотнадзора в ЕАО нашли тигрицу по следам и отловили. Поводом для поисков стало то, что по указанным координатам специалисты нашли погибшего краснокнижного котенка – брата пострадавшей. О двух истощенных тигрятах рассказали местные. Мать девочки пропала, и, вероятно, не просто так. Пока эти обстоятельства уточняются. Тем временем пациентке ничего не угрожает, ее прокапали, ввели поддерживающие препараты, начали реабилитацию.

Хищницу прокапали и начали курс реабилитации. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Специалисты предполагают, что это котята небезызвестной тигрицы Лазовки, отпущенной в дикую природу в 2018 году из временного адаптационного центра – туда она попала из-за истощения. Судя по всему, она принесла не одно потомство, поэтому ее в материнских способностях ученые не сомневаются. Предполагают, что случилась трагедия...

Напомним, эта тигрица не раз удивляла специалистов неординарным поведением. А в 2020 году за ней внимательно наблюдал весь мир: вместе с потомством тигрица больше недели бродила по берегам Амура в надежде его переплыть. Тогда остросюжетный триллер закончился хэппи-эндом, надеемся, что и в этот раз все обойдется благополучно.

– Специалисты продолжают поиск хищницы, непосредственно в местах ее обитания ведется сбор и анализ информации, – заключили в пресс-службе Центра «Амурский тигр».

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