Мать на Камчатке в суде покрывала насильника собственной 9-летней дочери из-за денег

Все произошло в столице Камчатки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петропавловске-Камчатском развернулась жуткая история, схожая с темным средневековьем. Женщина солгала даже правоохранителям об истинной натуре своего сожителя – видимо, только так могла прокормить семью и заполучить внимание мужчины. А жертвой всего этого стала 9-летняя девочка, которую, как оказалось, насиловал навязанный матерью «опекун». Обо всем этом рассказали в региональном Следкоме.

Следователи установили, что жительница Камчатки дала ложные показания, более того, повторила свою версию в доме справедливости. 40-летний возлюбленный изнасиловал дочку фигурантки уголовного дела, а она, зная об этом, предпочла молчать. Объясняется ее мотив материальной зависимостью от сожителя. В Следкоме при этом не уточняют ни достаток насильника, ни качество жизни семьи.

Преступник получил приговор по части б части 4 статьи 132 УК РФ еще в сентябре 2022 года, ему дали 12 лет лишения свободы. А вот в отношении матери расследование еще ведется. Пока что ей вменяются обвинения по части 1 статьи 307 УК РФ о заведомо ложных показания в суде или в досудебном производстве. Как правило, за такое наказывают крупным штрафом от восьмидесяти тысяч рублей или исправительными работами. Однако с учетом причиненного ущерба наказание могут выбрать и посерьезнее.

К сожалению, для Приморья такие истории – далеко не редкость. «Комсомольская правда – Владивосток» с удручающей регулярностью пишет о подобных инцидентах. В 2022 году группа школьников в городе решила наказать мужчину, которого заподозрила в педофилии.

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