За 2022 год в Приморье поймали больше 400 коррупционеров

Прокуратура по Дальнему Востоку озвучила статистику нарушений по всему округу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году на Дальнем Востоке зафиксировано около шести тысяч нарушений в сфере противодействия коррупции. К дисциплинарной ответственности привлекли больше двух тысяч должностных лиц. Об этом рассказали в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

Как поделились представители ведомства, за год показатели уменьшились почти на треть. Под увольнение попали 33 чиновника: 28 не предоставили сведения о доходах и об имуществе, еще шесть человек отстранили от работы из-за неурегулированного конфликта интересов. Подобные меры чаще всего применяли в Амурской и Сахалинской областях, Республике Бурятия и Хабаровском крае.

За взяточничество и злоупотребление своими полномочиями у некоторых чиновников отняли незаконно нажитое имущество. Под эту меру наказания попал руководитель государственной жилищной инспекции Приморья, глава Петропавловск-Камчатского городского округа, депутат законодательного собрания Камчатки, руководитель фонда капитального ремонта в Магаданской области, представитель комитета по управлению имущество и землепользования администрации Улан-Удэ, заместитель начальника исправительной колонии № 1 УФСИН России по Сахалинской области.

Одним из резонансных дел стало хищение 84 миллионов рублей при строительстве детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. А в Еврейской автономной области расследуют 15 уголовных дел о махинациях с закупками на монтаж оборудования для детских площадок в трех муниципальных районах.

Всего сотрудники дальневосточной прокуратуры выявили 1349 преступлений в коррупционной сфере: в Приморье – 465, в Республике Саха (Якутия) – 169, в Хабаровском крае – 151.

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