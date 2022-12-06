Приморский океанариум. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жемчужину на острове Русском знает каждый второй гость Владивостока. Мы не шутим: во-первых, купол Приморского океанариума выполнен в форме ракушки, во-вторых, он стабильно входит в двадцатку самых популярных мест города в любом туристическом агрегаторе. С июля текущего года учреждение не сходит с заголовков федеральных массмедиа. Лишь за ноябрь в резервуарах умерли 4 ската и годовая акула-зебра. Всего, считают в природоохранной прокуратуре, за время существования океанариума скончались более 200 гидробионтов – что стоит за чередой смертей? Хронология событий, сухие факты и теории – вспоминаем в материале «Комсомолки».

Как криминал заложили в фундамент

Океанариум на Русском острове – крупнейший научно-развлекательный комплекс на Дальнем Востоке. Лакомым кусочком он оказался еще на этапе строительства в 2013 году. В преступных схемах оказались замешаны директор подрядной организации «НПО» Мостовик», возводившей резервуары, субподрядчик ЗАО «Косандра» и чиновники Дирекции по строительству в ДФО. Океанариум недосчитался 1,9 миллиарда рублей.

Строительство океанариума озолотило многих. Фото: Архив КП

Андрею Поплавскому, главе этой Дирекции, научный комплекс обошелся в 12 лет колонии строгого режима. Путем растрат Поплавской перевел «своим людям», важным звеньям в «Косандре» и «Мостовике» до миллиарда рублей. Сам, признал судья, получал за это суммы чуть поменьше – то 26 миллионов рублей, то 119… Второй подозреваемый по делу получил лишь штраф на 300 тысяч рублей и три года колонии. Третий скончался.

Как уточнила «КП», в 2020 году наказание Поплавского смягчили с 12 лет до восьми с половиной – но не за хорошее поведение, а потому что истек срок давности некоторых преступных эпизодов. По УДО вышел и пособник из компании «Мостовик». Он на свободе.

2015 год. Ремонт ценою в алмазы

Весна за год до открытия учреждения. Приморский океанариум вновь в поле зрения правоохранителей. Замглавы компании «Ремонтно-строительное управление» Владимир Никитин предложил второму заместителю Дмитрию Мингалеву получать «откаты» в 10% от субподрядчиков, занимающихся благоустройством территории океанариума. За успешно провернутые схемы сообщники получили 2 миллиона рублей. Как говорится, кто не попался – молодец. Но один из участников схемы со стороны субподрядчиков все-таки доложил в ФСБ. Никитину в суде дали штраф в 10 миллионов рублей и 3 года колонии. А Мингалев, к слову, признался – за это получил лишь 2,5 года, хотя и аналогичный по размеру штраф.

2016 год. «Мы открылись»

Первым директором океанариума стал ихтиолог Дмитрий Питрук, который взял курс на очень скорое расширение и развитие. Интервью для СМИ он давал еще в 2010 году – до появления самих резервуаров. В 2016 году, возглавив учреждение, туда купили двух тихоокеанских моржей – Миру и Фаню. Им удалили клыки. Вот только выхода из наркоза малыши не пережили. В СК сочли виновным Питрука, однако в 2019 году уже сложившего полномочия директора оправдали, мотивируя это тем, что «подозрения безосновательны». Все вышли сухими.

Той же весной 2016 года погибла белуха, летом – сивуч Старк (по слухам, у него обнаружили удары тупым предметом и раздробленную челюсть). За весь год учреждение лишилось двух каланов, двух нерп, моржихи Торы.

Стоит отметить сразу, «КП» за это время освещала все стороны конфликта. Несмотря на слишком уж чудовищную череду совпадений, подтвердить злые умыслы… Не получалось. Ведь в действительно нерпа умерла от рака, дельфин от патологии. Можно списать на невезение.

2017 год. Кто подставил тренера моржа Миши?

Скандалы поутихли. Все не бы ничего, но спустя год пострадал любознательный морской артист, который живет в океанариуме почти с самого основания. Знаменитого моржа Мишу якобы побил один из тренеров учреждения. Как стало известно, после субботнего выступления морж решил пообщаться с морскими котиками, когда проходил мимо их бассейна. Однако Миша мог своим весом нечаянно задавить своих «коллег по цеху» - морских котиков.

Морж Миша, по версии океанариума, здоров; по мнению противников – несколько месяцев мучается диареей. Фото: Приморский океанариум

Кто-то утверждал, что тренер едва «шлепнул» моржа, кто-то, что неплохо так приложил. Сотрудника так или иначе уволили.

2020 год. Учитесь на ошибках других

Летом пандемийного года, когда Приморье едва-едва адаптировалось к ограничениям, на скамье подсудимых оказался очередной директор океанариума. Сергея Логинова задержали за взятки в 2 миллиона рублей. Дело все еще на рассмотрении, а сумма, к слову, выросла до 4 миллионов.

Иронично, что, по мнению следствия, взятки Логинов брал теми же самыми «откатами», что и предшественники. Деньги были частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения. С августа 2021 года дело рассматривают с нуля, ведь его несколько раз возвращали следователям из-за требований прокуроров. Все это время Логинов под домашним арестом.

2022 год. Видео с блюющей белухой взорвало интернет

Новой причиной скандала вокруг приморской гордости стали нелицеприятные видео. Недоброжелатели утверждали, что все кадры сняты именно там. Нетрудный фактчекинг доказывал, что перед нами компиляция видео из разных отрезков времени – однако то, что локацией кошмара выступил океанариум, опровергнуть было гораздо сложнее.

Одну беднягу белуху тошнит какой-то коричневой жижей, другая отдирает от стенки бассейна плохо закрепленную гидроизоляцию и пытается съесть, у изможденного на вид моржа – диарея. Разоблачающий ролик распространила местная активистка Нина Зырянова – океанариум она всегда недолюбливала и называла тюрьмой. Но гораздо интереснее, что кадры ей «вручили» работники самого дельфинария Приморского океанариума.

Письмо в Генпрокуратуру и Следком, которые составили Игорь Костычев, директор дельфинария и его команда, вышло увесистым, листов на 200. Руководство тренеры обвинили в неудовлетворительной опеке над морскими млекопитающими, отслаивающейся гидроизоляции (именно об нее ранились животные и мучались от проблем с пищеварением), а также в очень нерациональной трате денег с помощью одного научного подразделения под названием Центр коллективного пользования. Главные враги, мешающие океанариуму развиваться, как рассказал «КП» Костычев, определены:

Предоставлено редакции. Фото: КП – Владивосток

– Это директор комплекса Александр Зайцев и врио директора Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН Инесса Дюйзен. Эти двое, уверена команда, покровительствуют друг другу. Оба люди науки, при чем, уважаемые. Но кого не развратит власть?

Золотая лихорадка, вода с ржавчиной и что рассказали в органах

У одной из афалин обнаружили стафилококк, что оперативно подтвердили и в самом океанариуме. Позднее «КП» стало известно, что как минимум семь человеком с различной интенсивностью заразились патогеном (предоставили результаты анализов). В учреждении намекнули, что он мог остаться на эпителии или где-еще, но повторяли, что это, в общем-то, распространенная и не самая опасная болезнь. Не мудрено: стафилококк подцепить легко. Однако согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора при малейшем риске массовых заражений нужно провести все профилактические мероприятия. Источники «КП» сообщают, что это сделали с нарушениями. Например, взяли мазки только с гортани – а врачи частных клиник нашли «золотистую пыль» стафилококка в ушах сотрудников.

Прокуратура и Росприроднадзор в стафилококк не очень поверили, но все остальное начали проверять. Установлено, что белуху Леру рвало стабильно раз в три недели. Что дельфина Васю, того самого, которого руководство океанариума назвало носителем золотистого стафилококка, часто поколачивали, детеныши белухи травмировались о заржавевшую штангу датчика воды, а морж Миша порвал о край отслаивающейся гидроизоляции губу. Самое главное в предписаниях было в том, что состояние систем жизнеобеспечения животных признали «крайне неудовлетворительным». А ведь качество фильтрации воды для мормлеков – то же самое, что для нас качество кислорода.

На снимке слева - обломки металла и обшивки, найденные в бассейнах с животными. На нижнем фото - кусок той самой гидроизоляции в пасти у белухи. Фото: @ninahappyrich/telegram

Прокуратура нырнула на дно. Выяснилось и злосчастное число умерших гидробионтов, и ущерб (как минимум 3,8 миллиона рублей за 2022 год). Следственный комитет Приморья завел уголовное дело из-за подозрения в халатности.

Дело о тропической бактерии

Но не прошло и четырех месяцев, как в океанариуме вновь… Cерия смертей. До траурного ноября в учреждении попрощались с дельфином Сэмом. Руководство решило прекратить игру в «сломанный телефон» и предоставить собственные причины гибели ценных гидробионтов на основе исследования. Проверку провел Научно-адаптационный центр Приморского океанариума, а за выводы поручился именитый ученый. Автором документа выступил Андрей Адрианов – научный руководитель Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН, эксперт и глава нескольких комитетов.

Первая родившаяся в неволе в России акула-зебра умерла в ноябре. Это одна из первых фотографий, когда окрас малышей еще напоминает зебру. Фото: Приморский океанариум

Эксперт объяснил смерть гидробионтов пугающим латинским названием – Photobacterium damselae subsp. damselae. Не помогла спастись от тропической бактерии даже якобы регулярная фильтрация воды. «КП» спросила других экспертов.

– Сотрудники совершили преступление пересадив микробоносителей (а они контактировали с больными) в танк со здоровыми животными. Это элементарные санитарные правила, и рыбы должны были пройти карантин в отдельной емкости, – считает Татьяна Денисенко, доцент кафедры микробиологии Московской Ветеринарной академии имени К. И. Скрябина, член РОО «Совет по Морским Млекопитающим», – <…> Резкая вспышка заболевания <….> могла произойти под действием только внешних факторов: изменения состава воды, переохлаждения, перегрева, загрязнения токсинами или острого стресса.

А что же с «бунтарями»?

Органы в стороне не остались. Проверка уже измотанного инспекциями океанариума пройдет снова. Вот только команде Игоря Костычева это вряд ли поможет.

По словам бывшего тренера (хоть официально он все еще занимает свой пост), сотрудники не уволились. Просто работают под ужасным прессингом. Стимулирующие выплаты урезали до 100 рублей. «Бунтарей», утверждает Костычев, ежедневно наказывают на КПП, не давая ехать на служебном транспорте. А некоторых, включая самого директора дельфинария, пытаются выселить из служебного жилья с помощью не имеющих юридической силы документов. Некоторым работникам якобы мешают еще более «детскими способами»: заставляют трудиться в помещениях без банальных коммунальных благ. Самому Костычеву сожгли личный автомобиль еще летом 2022 года. Это уже отдельное уголовное дело – может, океанариум и не при чем…

– Я и мои люди, которые обучены для отлова животных под водой, имеют допуски для этого, отстранены. По моим данным, это проводили с рядом нарушений, – – рассказывает Игорь Костычев о последнем скандале в стенах учреждения – опасности для водолаза. Тогда мужчина едва ли не утонул из-за описанных оплошностей.

Оптимизма в голосе тренера больше нет. Говорит, ответы «Костычеву и всем заинтересованным» по бесчисленным кошмарным эпизодам, происходившим в стенах океанариума, – это не более, чем отписки.

– Мы устали, – заключает тренер и благодарит за разговор.

Дело океанариума так просто не закончится. Очевидно, что большинство специалистов учреждения – светлые люди, которые любят работать с животными. Но в «изнанке» приморской жемчужины следователям еще копаться и копаться.

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