НАША ПРОФЕССИЯ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Сеть многопрофильных поликлиник ПРОФЕССИОНАЛ. Предоставлено ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

Главный принцип работы многопрофильных поликлиник «ПРОФЕССИОНАЛ» – это качественная медицинская помощь без экспериментов над здоровьем, деньгами и временем. Сеть поликлиник руководствуется подходом к пациентам исключительно с позиции доказательной медицины.

Филиалы клиник «ПРОФЕССИОНАЛ» оказывают высококачественную медицинскую помощь жителям Приморского края. Слоган компании – не просто слова. Здесь принимают доктора и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи России, врачи вышей категории. Одним из главных преимуществ поликлиник «ПРОФЕССИОНАЛ» являются специализированные центры.

В поликлинике располагается клинико-диагностическая лаборатория, в которой выполняют более 1500 анализов. Так же есть экспресс диагностика, с помощью которой за 20 минут вы получите результат исследований. Все клиники оснащены современным оборудованием, в их числе современные ЛОР и УЗИ аппараты. Многопрофильная поликлиника «ПРОФЕССИОНАЛ» является Клинической базой Департамента медицинской биохимии и биофизики и Школой биомедицины ДВФУ.

Пришло ваше время познакомиться с многопрофильными поликлиниками «ПРОФЕССИОНАЛ».

Наши филиалы:

Владивосток, ул. Лазо, д.8 +7 (423) 2-920-290

Уссурийск, ул. Тимирязева, д.8 +7 (4234) 300-470

Сайт PROF125.VL

Реклама. ООО «ПРОФЕССИОНАЛ». LjN8KKsGD

ПОДРОБНЕЕ:

«Клиника года – 2023»: конкурс лучших медучреждений и врачей во Владивостоке возвращается

Это уникальная возможность для диалога между специалистами и пациентами (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.