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31 марта 2023 0:51

Со мной худела 78-летняя пенсионерка: приморцы, сбросившие почти 100 килограмм, поделились своим секретом

Жители Приморья, поборовшие лишний вес, раскрыли тайну эффективного метода похудения без вреда для здоровья
Екатерина МАКСИМОВА
Жители Приморья нашли свой способ сбросить лишние кило.

Жители Приморья нашли свой способ сбросить лишние кило.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Фитнес-блогеры обещают мгновенный результат от чудо-диеты, реклама шепчет, что все проблемы с лишним весом решит пара таблеток. Но что из этого действительно работает? И одно дело получать результат, совсем другое – видеть изменения в своем теле без вреда для здоровья. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с приморцами, которые когда-то весили около 100 и даже 200 килограмм и смогли похудеть. Помогла ли им в этом «волшебная пилюля» или жесткая диета, читайте в материале.

СНАЧАЛА ПРОГУЛИВАЛА ФИЗКУЛЬТУРУ

Своей историей с редакцией поделилась Евгения Козлова. Проблемы с весом у нее начались, еще когда она была 15-летней школьницей. За питанием подросток тогда не следила и постоянно выпрашивала освобождение от физкультуры, этот урок ей казался скучным и совсем не нравился.

– Уже после школы, когда я получила водительское удостоверение, моя физическая активность вообще снизилась до нуля. Потому что это же так удобно: села в авто и поехала на видовую площадку кушать бутерброды или сэндвичи.

НЕ МОГЛА ПОДОБРАТЬ КРАСИВУЮ ОДЕЖДУ

С таким образом жизни к 27 годам Женя весила 85 килограмм при росте 155 сантиметров. Да, возможно кому-то это покажется не таким уж и огромным весом, но уже тогда женщина очень страдала от отдышки и скачков давления.

– Я уставала даже тогда, когда шнурки завязывала. Естественно, невозможно было подобрать красивую одежду. Потому что по отражению в зеркале мне казалось, все не так уж и плохо. При этом в магазинах, даже если удавалось найти красивое платье моего размера, то оно как-то не так сидело. И я была уверена в том, что это просто плохие бутики, и у них странные фасоны одежды.

До/после Евгении Козловой.

До/после Евгении Козловой.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ЗАМОТИВИРОВАЛА ОДНОКЛАССНИЦА

Несколько раз жительница Приморья пыталась внедрить в свою жизнь походы в спортзал и записывалась на фитнес программы. Евгения признается, ей не нравилось, было скучно, и она не видела результатов. В апреле 2021 года героиня нашей истории увидела, как похудела ее бывшая одноклассница, она порекомендовала интересную методику, в которой было то, чего так не хватало женщине. А именно дружелюбного коллектива, интересного подхода и наблюдения за питанием.

– Я решила, ладно, схожу на одну тренировку, но понимала, что не смогу там похудеть. Потому что я слабая девушка без силы воли, которая не может сказать себе нет и заставить что-то делать, ведь любит себя. Но на тот момент мне не приходило в голову, что если я довела себя до такого состояния, то это не про любовь, а про жалость и лень.

СЕКРЕТ УСПЕХА – ЛЮДИ БЛИЗКИЕ ПО ДУХУ

Люди в группе так зацепили Евгению, что она захотела приходить еще и еще, ведь нашла близких по духу, да еще и таких разных и интересных. Вместе с ней упражнения выполняла пенсионерка 72 лет, которая не отставала от 18-летних юношей. Это очень мотивировало.

В таком ритме женщина постоянно «заряжалась». Ей нравилось, что в рационе питания от диетолога, курирующего ее группу, не было никаких диет. Специалист рекомендовал правильное питание из обычных продуктов, которые есть у каждого в холодильнике. И блюда получались очень даже вкусными.

– Конечно, у меня были морально тяжелые моменты, я же не робот. На протяжении всего пути, меня очень поддерживали близкие мне люди. В меня верили, что я смогу добиться своей цели, а это тоже дает очень много мотивации. На мой взгляд, самое сложное в работе над собой и своим телом – это начать. И, конечно, не всегда удается сразу выбрать то, что тебе действительно по душе.

СТОИТ ТОЛЬКО НАЧАТЬ

Благодаря тренировкам и правильному питанию за год Евгения сбросила 26 килограмм, это с учетом того, что она прервала занятия на три месяца из-за заболевания ковидом. А в январе женщина родила, как и многие мамы, переживала о своей фигуре после родов. Но теперь знает, как привести себя в форму.

– Тем, кто страдает от лишнего веса, я бы посоветовала в первую очередь подумать о себе и своем здоровье. Это колоссальная нагрузка на весь организм. Вы только сделайте первый шаг, и даже не заметите, насколько быстро полюбите нового себя, – сделала вывод Евгения Козлова.

Так сейчас выглядит Евгения.

Так сейчас выглядит Евгения.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БЫЛ 170 КИЛОГРАММ

Евгений Василенко тоже стал стремительно набирать вес еще в школе. Килограммы постепенно прибавлялись с 15 лет. До 27-ми он особо не обращал на это внимания, пока в один момент стрелка на весах не перевалила за сотню, а потом показала 170 кило.

– Я столкнулся с отдышкой, обильным потоотделением, очень тяжело было найти не только одежду своего размера, но и обувь. Но я никогда не хотел опустить руки. Чтобы начать работать над собой, достаточно было найти круг единомышленников. Да, возможно, кому-то комфортнее работать в одиночку, но меня заряжала команда.

До/после Евгения Василенко

До/после Евгения Василенко

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

На протяжении всего пути Евгения поддерживала его семья, друзья и даже коллеги. Мужчина признается, когда он пытался похудеть самостоятельно, постоянно слушал чьи-то непрофессиональные советы, от которых было больше вреда нежели пользы. После этого он решил, что лучше доверится профессионалам и найдет людей, которым близка его проблема.

– Я похудел без вреда для здоровья, но бывало жаловался на боли в мышцах и суставах, ведь мой организм отвык от какой-либо физической нагрузки. Плюс – я правильно питался, исключил фастфуд, но иногда могу себя им побаловать, нет каких-то жестких ограничений.

Постепенно приморец сбросил за два года 90 килограмм. Признается, что вновь набрал до сотни, но усердно работает над своей фигурой. В таком весе ему некомфортно. Людям, которые никак не могут похудеть, Евгений советует сначала пройти обследование, если состояние здоровья позволяет, приступать к упражнениям.

В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ?

Как правило, никакой тайны в похудении нет. Выбрать можно любую программу, мотивация была и остается решающим фактором в этом непростом деле, а еще близкие по духу люди рядом. Делиться результатами вместе с теми, кто идет тем же путем, что и ты – невероятно здорово. Истории Евгения и Евгении это доказывают.

Результат Евгения после тренировок.

Результат Евгения после тренировок.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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