Со мной худела 78-летняя пенсионерка: приморцы, сбросившие почти 100 килограмм, поделились своим секретом

Жители Приморья нашли свой способ сбросить лишние кило. Фото: Евгения ГУСЕВА

Фитнес-блогеры обещают мгновенный результат от чудо-диеты, реклама шепчет, что все проблемы с лишним весом решит пара таблеток. Но что из этого действительно работает? И одно дело получать результат, совсем другое – видеть изменения в своем теле без вреда для здоровья. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с приморцами, которые когда-то весили около 100 и даже 200 килограмм и смогли похудеть. Помогла ли им в этом «волшебная пилюля» или жесткая диета, читайте в материале.

СНАЧАЛА ПРОГУЛИВАЛА ФИЗКУЛЬТУРУ

Своей историей с редакцией поделилась Евгения Козлова. Проблемы с весом у нее начались, еще когда она была 15-летней школьницей. За питанием подросток тогда не следила и постоянно выпрашивала освобождение от физкультуры, этот урок ей казался скучным и совсем не нравился.

– Уже после школы, когда я получила водительское удостоверение, моя физическая активность вообще снизилась до нуля. Потому что это же так удобно: села в авто и поехала на видовую площадку кушать бутерброды или сэндвичи.

НЕ МОГЛА ПОДОБРАТЬ КРАСИВУЮ ОДЕЖДУ

С таким образом жизни к 27 годам Женя весила 85 килограмм при росте 155 сантиметров. Да, возможно кому-то это покажется не таким уж и огромным весом, но уже тогда женщина очень страдала от отдышки и скачков давления.

– Я уставала даже тогда, когда шнурки завязывала. Естественно, невозможно было подобрать красивую одежду. Потому что по отражению в зеркале мне казалось, все не так уж и плохо. При этом в магазинах, даже если удавалось найти красивое платье моего размера, то оно как-то не так сидело. И я была уверена в том, что это просто плохие бутики, и у них странные фасоны одежды.

До/после Евгении Козловой. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ЗАМОТИВИРОВАЛА ОДНОКЛАССНИЦА

Несколько раз жительница Приморья пыталась внедрить в свою жизнь походы в спортзал и записывалась на фитнес программы. Евгения признается, ей не нравилось, было скучно, и она не видела результатов. В апреле 2021 года героиня нашей истории увидела, как похудела ее бывшая одноклассница, она порекомендовала интересную методику, в которой было то, чего так не хватало женщине. А именно дружелюбного коллектива, интересного подхода и наблюдения за питанием.

– Я решила, ладно, схожу на одну тренировку, но понимала, что не смогу там похудеть. Потому что я слабая девушка без силы воли, которая не может сказать себе нет и заставить что-то делать, ведь любит себя. Но на тот момент мне не приходило в голову, что если я довела себя до такого состояния, то это не про любовь, а про жалость и лень.

СЕКРЕТ УСПЕХА – ЛЮДИ БЛИЗКИЕ ПО ДУХУ

Люди в группе так зацепили Евгению, что она захотела приходить еще и еще, ведь нашла близких по духу, да еще и таких разных и интересных. Вместе с ней упражнения выполняла пенсионерка 72 лет, которая не отставала от 18-летних юношей. Это очень мотивировало.

В таком ритме женщина постоянно «заряжалась». Ей нравилось, что в рационе питания от диетолога, курирующего ее группу, не было никаких диет. Специалист рекомендовал правильное питание из обычных продуктов, которые есть у каждого в холодильнике. И блюда получались очень даже вкусными.

– Конечно, у меня были морально тяжелые моменты, я же не робот. На протяжении всего пути, меня очень поддерживали близкие мне люди. В меня верили, что я смогу добиться своей цели, а это тоже дает очень много мотивации. На мой взгляд, самое сложное в работе над собой и своим телом – это начать. И, конечно, не всегда удается сразу выбрать то, что тебе действительно по душе.

СТОИТ ТОЛЬКО НАЧАТЬ

Благодаря тренировкам и правильному питанию за год Евгения сбросила 26 килограмм, это с учетом того, что она прервала занятия на три месяца из-за заболевания ковидом. А в январе женщина родила, как и многие мамы, переживала о своей фигуре после родов. Но теперь знает, как привести себя в форму.

– Тем, кто страдает от лишнего веса, я бы посоветовала в первую очередь подумать о себе и своем здоровье. Это колоссальная нагрузка на весь организм. Вы только сделайте первый шаг, и даже не заметите, насколько быстро полюбите нового себя, – сделала вывод Евгения Козлова.

Так сейчас выглядит Евгения. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БЫЛ 170 КИЛОГРАММ

Евгений Василенко тоже стал стремительно набирать вес еще в школе. Килограммы постепенно прибавлялись с 15 лет. До 27-ми он особо не обращал на это внимания, пока в один момент стрелка на весах не перевалила за сотню, а потом показала 170 кило.

– Я столкнулся с отдышкой, обильным потоотделением, очень тяжело было найти не только одежду своего размера, но и обувь. Но я никогда не хотел опустить руки. Чтобы начать работать над собой, достаточно было найти круг единомышленников. Да, возможно, кому-то комфортнее работать в одиночку, но меня заряжала команда.

До/после Евгения Василенко Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

На протяжении всего пути Евгения поддерживала его семья, друзья и даже коллеги. Мужчина признается, когда он пытался похудеть самостоятельно, постоянно слушал чьи-то непрофессиональные советы, от которых было больше вреда нежели пользы. После этого он решил, что лучше доверится профессионалам и найдет людей, которым близка его проблема.

– Я похудел без вреда для здоровья, но бывало жаловался на боли в мышцах и суставах, ведь мой организм отвык от какой-либо физической нагрузки. Плюс – я правильно питался, исключил фастфуд, но иногда могу себя им побаловать, нет каких-то жестких ограничений.

Постепенно приморец сбросил за два года 90 килограмм. Признается, что вновь набрал до сотни, но усердно работает над своей фигурой. В таком весе ему некомфортно. Людям, которые никак не могут похудеть, Евгений советует сначала пройти обследование, если состояние здоровья позволяет, приступать к упражнениям.

В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ?

Как правило, никакой тайны в похудении нет. Выбрать можно любую программу, мотивация была и остается решающим фактором в этом непростом деле, а еще близкие по духу люди рядом. Делиться результатами вместе с теми, кто идет тем же путем, что и ты – невероятно здорово. Истории Евгения и Евгении это доказывают.

Результат Евгения после тренировок. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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