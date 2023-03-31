Школа сдает помещение столовой «Центру Питания». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье поварами средней школы в Анучино, которые украдкой воровали еду из учреждения, заинтересовалась полиция. Между тем сотрудника, снявшего прагматичных работниц на видео, могут уволить – возможную запись его разговора с агрессивной начальницей прислали читатели «КП – Владивосток».

Введем в курс дела: недавно в сети появилась видеозапись с двумя женщинами – одна из них суетится на кухне, раскладывая продукты в пакеты. В ход идут яйца, масло, человек на фоне дополняет список – фарш, курица…

Школа сдает помещение столовой «Центру Питания». Оказалось, что сотрудники именно этого предприятия воровали продукты. Вот что сообщили изданию в пресс-службе МО МВД России «Арсеньевский».

– В дежурную часть отдела полиции №11 поступило сообщение о том, что из школьной столовой села Анучино совершена кража продуктов питания. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – отметили в ведомстве.

Позднее читатели поделились с «КП – Владивосток» видеозаписью, на которой предположительно очевидец кражи пришел «на ковер» к руководителю центра.

– Зачем ты его [видео] распространил по всей деревне. Что совсем больной, – резко обрушилась с вопросом женщина к своему сотруднику.

– Я же вам сказал – увольте этих людей, – ответил он.

– Ты мне будешь указывать, что мне делать?! Пиши заявление отсюда быстро. Понял? Это надо быть дебилом, чтобы это сделать! Ты что ненормальный что ли?!

– Я вас предупредил, – спокойно продолжил мужчина.

– Ты мне тут условия не ставь – я сказала, что разберусь – я разобралась. Зачем ты лезешь? Считаешь себя начальником? Пиши заявление! Вот сейчас что делать? Ты пойдешь готовить жрать?! Устроил мне тут Коза Ностра, – заключила женщина.

Стоит отметить, что издании в школе рассказали, что к качеству еды у руководства и родительского комитета нареканий не возникало. В столовой чистота и порядок, а дети «питаются как положено».

– Это дела «Центра Питания» и полностью их работа. Мы в эти вещи не вникаем, нам главное – чтобы детей хорошо кормили.

Ранее стало известно, что поваров уволили из центра и принудили возместить ущерб. Свою вину они признали.

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