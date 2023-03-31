Крестный ход в 2022 году во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

В воскресенье, 16 апреля, во всех православных храмах и церквях пройдут праздничные богослужения. Жители города смогут посетить ярмарки и концерты. «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет о программе мероприятий, которые состоятся в приморской столице в честь главного православного праздника Пасхи в 2023 году.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА ПАСХУ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 16 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА: КУДА ПОЙТИ НА СЛУЖЕНИЕ

Церковные богослужения в Храме Казанской иконы Божией Матери (Верхнепортовая, 74)

Так, 14 апреля, в Великий Пяток, посвященный воспоминаниям Святых спасительных Страстей Господних, в храме Казанской иконы Божией Матери состоится вечерня с изнесением Святой Плащаницы Спасителя. Начало в 8:30.

В 16:00, в канун Великой субботы – утреня с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа и всенощное бдение праздника Благовещения.

15 апреля, в Великую субботу, пройдет божественная литургия святителя Василия Великого. Начало в 8:00.

В ночь с 15 на 16 апреля состоится праздничная Пасхальная Литургия, после - Крестный ход. Начало в 23:00.

16 апреля в 10:00 Пасха, Светлое Христово Воскресение.

В 16:30 состоится Великая Пасхальная соборная вечерня с чтением воскресного Евангелия.

Ярмарки

В торговом центре «Центральный» (Светланская, 29) 15 и 16 апреля с 10 утра начнет работать Пасхальная ярмарка, где вы сможете найти много интересных изделий ручной работы – косметика, одежда, сувениры, вкусные и полезные продукты, подарки и угощения к Пасхе.

Концерты в честь Пасхи во Владивостоке

15 и 16 апреля Евангелическо-Лютеранская церковь святого Павла (Пушкинская, 14) в 17:00 приглашает на традиционные ежегодные Пасхальные органные концерты.

В программе живая органная музыка таких композиторов, как Джованни Баттиста Перголези, оратория «Мать скорбящая», а также произведения Баха, Генделя, Моцарта, Грига, Глинки.

19 апреля Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) приглашает на Большой Пасхальный концерт.

Вас ждут пасхальные запевы и молитвенные песнопения на русском, греческом, грузинском, молдавском. Стихира Пасхальной утрени «Воскресение Твое, Христе Спасе». Начало в 19:00. К слову, каждый год жители спрашивают: а нужно ли биться яйцами на Пасху? Ответ на вопрос и многие другие вы найдете в материале коллег из «Комсомольской правды – Хабаровск».

Напомним, во Владивостоке перекроют центр города во время проведения крестного хода 16 апреля.

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