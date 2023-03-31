Ограничение движения связано с празднованием Пасхи. Фото: Вадим ПОПОВ

Автомобилистов предупреждают, что во Владивостоке временно перекроют движение в самом центре города. Связано это с праздником святой Пасхи. Мероприятие отметят 16 апреля, а начнется оно с традиционного крестного хода от собора Покрова Пресвятой Богородицы (Покровский парк). Именно поэтому парковка и движение временно будут ограничены на нескольких улицах, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Движение будет ограничено с 15:00 до 16:00 на следующих участках дорог:

По Светланской: от пересечения Алеутской с улицей Светланской до пересечения улицы Светланская с улицей Уборевича;

По Океанскому проспекту: от улицы Светланская до пересечения с улицей Октябрьская и переулком Павленко;

В ведомстве добавили, что водители могут объехать участок по улице Алеутской, Светланской, Семеновской, Суханова, Лазо, Корабельной Набережной и Уборевича.

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Действовать они будут до 27 апреля (подробнее)

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