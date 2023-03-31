В Приморье мама-леопард показала самого милого котенка 2022 года

У хищницы и ее малышей еще нет своего Хранителя. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В приморском нацпарке «Земля леопарда» обитает самая фотогеничная самка дальневосточного леопарда Leo 195F. Теперь титулом обзавелся и ее котенок, которого признали самым милым среди других редчайших больших кошек планеты национального парка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Больше миллиона снимков с фотоловушек проанализировали сотрудники отдела науки. Самыми яркими оказались кадры прогулки краснокнижного семейства.

Они вышагивали по листве и щурились от яркого солнца. Вместе с мамой были два котенка, ее первый в жизни выводок. Один из них, любознательный и смелый, решившийся близко подойти к объективу, как раз и признан самым милым обитателем «Земли леопарда» в 2022 году.

В парке также рассказали, что у хищницы и ее малышей до сих пор нет своего Хранителя.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что папа римский Франциск стал Хранителем леопарда и дал имя Leo 252M. Теперь пятнистого хищника, обитающего на территории «Земли леопарда», зовут Мартин Фьерро.

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