Будет нестабильно: о синоптической ситуации в Приморском крае

Во Владивостоке в начале недели в основном облачно, местам туман, также не исключена морось. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале недели синоптическая ситуация на юге Дальнего Востока будет нестабильной. В ночь на понедельник, под влиянием гребня антициклона, в Приморье малооблачно. Минимальная температура от -1 до -6 градусов, на побережьях 0…+5 °C. Днем в понедельник, 3 апреля, атмосферное давление начнет падать, приблизятся атмосферные фронты. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробнее в материале.

Приморье накроет облачность, но обойдется без осадков. С этими фронтами придет теплая воздушная масса, и дневные температуры в континентальной части края повысятся: +15°C…+23 °C. Побережье окажется под влиянием япономорского антициклона, южными ветрами с холодной морской акватории будут выноситься очаги тумана и мороси. Здесь прохладно: +4 °C…+13 °C.

Во вторник атмосферные фронты станут смещаться над Приморским краем. Ожидается преимущественно облачная погода, но существенных осадков не будет. Ночью температура повысится, а столбики термометров ниже нулевой отметки не опустятся. День станет на 1-2 градуса прохладнее по сравнению с понедельником.

В среду, 5 апреля, на Японское море выйдет циклон. Он будет смещаться над акватории моря в северо-восточном направлении. Облачная шапка этого циклона накроет Приморский край, пройдут дожди. Интенсивность и площадь их распространения будет зависеть от того, как близко это циклон подойдет к краю. Если циклон пройдет в непосредственной близости от Приморья, то дожди могут быть почти везде. В восточной половине края могут быть и сильные осадки. Если же циклон пройдет на большем удалении от края, то дожей будет меньше.

Во Владивостоке в начале недели в основном облачно, местам туман, также не исключена морось. В ночь на понедельник 0…+2, днем +4…+8. Во вторник на два градуса теплее. В середине недели во Владивостоке ожидается дождь.

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