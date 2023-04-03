Шестибалльное землетрясение произошло на Камчатке

От землетрясения обрушились полки в некоторых магазинах. Фото: telegram-канал @kamchatinfo.
В Камчатском крае в понедельник, 3 апреля, произошло два землетрясения. О подземных толчках в Telegram-канале рассказали специалисты Единой геофизической службы РАН. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».
По словам специалистов, первое землетрясение магнитудой 4 произошло в акватории Тихого океана в районе Командорских островов. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 54 километрах от села Никольское на острове Беринга, а очаг находился на глубине 21 километр.
Второе землетрясение на глубине в 100 километров, как поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатском краю, произошло в 15:06 (по времени на Камчатке). Его магнитуда составила 6,9. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в акватории Авачинского залива в 64 километрах южнее столицы края.
Второе землетрясение произошло в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского. Фото: telegram-канал @kamchatinfo.
На территории Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов и в Елизовском муниципальном районе толчки ощущались до пяти-шести баллов. В населенных пунктах спасатели обследуют здания. По предварительной информации, никто не пострадал. Представители ведомства добавили, что угрозы цунами нет.
От подземных толчков в подъезде некоторых домов образовались трещины. Фото: telegram-канал @kbgsras.
Напомним, что директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров комментировал «Комсомолке» предсказание голландца Фрэнка Хугербитса о восьмибалльных землетрясениях на Камчатке и Курилах.
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