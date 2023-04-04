«Всюду пахнет мазутом»: загрязнение нефтью бухты на Русском острове может привести к «уголовке»

Ответственных за выброс нефтепродуктов ждет наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей или арест на 4 месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Владивостока в социальных сетях поделились видео акватории пляжа «Подножье-1» на Русском острове. Их шокировало то, что вся вода оказалась стянута нефтяной пленкой, а на берегу ощущался запах стойкий мазута. Информацией сразу заинтересовались следственный комитет Приморского края и Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следком уже организовал доследственную проверку по признакам преступления по части 1 статьи 252 УК РФ «Загрязнение морской среды». Ответственных за выброс нефтепродуктов ждет наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей или арест на 4 месяца.

Загрязнением также занялся Амурский бассейновой природоохранный прокурор. По его поручению также организована проверка. При наличии оснований примут меры реагирования. Ход проведения расследования контролируется ведомством.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что зимой жители Русского били тревогу. На замерзшем море возле поселка Подножье обнаружили странные пятна и предположили, что это может быть разлив нефтепродуктов.

Тогда все отходы были зажаты в ледяной капкан. Но жители предполагали, что с приходом весны они начнут распространятся по всей акватории. По словам владивостокцев, в прошлом году история была один в один.

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