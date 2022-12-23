«Кровь заливала легкие, ребенок задыхался»: родители маленькой Софии из Приморья просят людей спасти дочери жизнь

София Севастьянова. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Малышка София родилась 1 января 2016 года – как самый желанный новогодний подарок для родителей. Всю беременность мама Анна чувствовала себя прекрасно, однако, когда дочка появилась на свет, ее сразу же отправили в реанимацию. Спустя семь дней семья Севастьяновых услышала страшный диагноз, у их ребенка врожденный порок сердца. С того самого дня они уже шесть лет борются за жизнь своей девочки. Позади три операции на открытом сердце, горы препаратов и сотни бессонных ночей, наконец-то появился шанс дать Софие возможность обрести полноценную жизнь. В детском госпитале в Бостоне готовы провести сложнейшую дорогостоящую операцию, но 241 563 долларов неподъемная сумма для родителей. Они обратились за помощью в редакцию и рассказали историю их трудного пути с самого начала.

ОГРОМНЫЙ ПУТЬ МАЛЕНЬКОГО СЕРДЦА

– После того, как нашей Софие поставили диагноз в роддоме, ее перевели в Центр охраны материнства и детства в кардиологическое отделение. Врач нам сказал, что ей необходима экстренная операция на сердце, так как у нашей девочки кровь заливала легкие, ребенок просто задыхался. Но справиться с такой задачей могли только специалисты в Новосибирской клинике Мешалкина. Мы приложили все усилия для того, чтобы оформить подходящую квоту, купить билеты и через два дня уже были в самолете, с нами летел реаниматолог, так как дочь была в очень тяжелом состоянии. В аэропорту нас уже ждала скорая помощь, нас отвезли в клинику, так у дочери прошла самая первая операция на открытое сердце. После нее малышка смогла нормально дышать, – рассказал отец девочки Денис Севастьянов.

Последнюю, третью, операцию под названием Фонтена ребенку сделали в 2019 году. У юной пациентки функционирует только один желудочек сердца и благодаря этому лечению врачам удалось замкнуть кровоток на левом желудочке сердца. Но, к сожалению, все эти усилия дают лишь временный эффект. Они не исправляют проблему, но дают шанс ребенку более или менее нормально жить.

ПОЧЕМУ БОСТОН?

– Если не сделать ей операцию, которую предлагают в Бостоне, то Софие к 30 годам, а то и раньше потребуется трансплантация комплекса сердца и легких. Ее сердечко очень быстро изнашивается в силу ее болезни. А в США смогут прооперировать нашу дочку так, что ей полноценно исправят порок. Ребенок сможет жить полноценной здоровой жизнью, это наша самая большая мечта.

По словам отца девочки, специалисты искусственно вырастят второй желудочек для его дочери и проведут еще одну операцию Фонтена, но теперь кровоток будет перенаправляться через два желудочка, как и положено. Это очень рискованный шаг, родители это прекрасно понимают, но они уверены, это их единственная возможность обеспечить Софие здоровую и полноценную жизнь.

– В России врачи сделали все, что было в их силах, и мы за это им очень благодарны. К сожалению, полную коррекцию порока, в нашей стране нам предложить не могут.

СКОЛЬКО СТОИТ СПАСТИ СОФИЮ?

Родители собирают деньги не только на операцию, но и на билеты из Владивостока в Бостон – порядка 300 тысяч рублей. В США им предстоит пробыть четыре недели, проживание еще 90 тысяч. Операцию ребенку назначили 5 мая 2023 года, до этого времени нужно собрать всю сумму.

– Нам выставили счет в размере более 240 тысяч долларов, это порядка 15 миллионов рублей. Нам помогает благотворительный фонд «Алеша». К сожалению, они не собирают деньги на перелет и проживание, поэтому мы просим дополнительной помощи.

РОДИТЕЛИ ВЕРЯТ В СВОЮ ДЕВОЧКУ

Как себя чувствует девочка сейчас? По словам родителей, она довольно активный ребенок, ходит в детский сад, но с каждым днем ее состояние ухудшается, так как сердце не справляется в полной мере со своими обязанностями. Мама с папой не объясняли Софие о том, с какой особенностью она родилась, но девочка уже воспринимает больницы как часть ее жизни.

Анна и Денис не оставили свою работу, но при этом все свободное время уделяют ребенку. Девочка получает пенсию по инвалидности в размере 14 тысяч рублей. Также отец получает пособие по уходу за ребенком с особенностями здоровья – 12 тысяч.

– Даже этих денег не хватает на лекарства, так как дочь принимает достаточно дорогостоящие препараты.

За все шесть лет врачи толком не смогли объяснить, почему после стольких УЗИ, на которых у малышки не было выявлено ни одной патологии, ребенок родился с таким страшным диагнозом. Как объяснили родителям врачи, лишь один ребенок из четырех тысяч сталкивается с такой болезнью. «Нам не повезло» - говорят мать и отец, но не опускают руки.

– Врачи советовали нам завести второго ребенка, они не на прямую, но витиевато намекали на то, что дочка долго не проживет. Но София по-прежнему единственный ребенок в нашей семье и мы с женой будем бороться за нее до последнего.

Помочь семье можно последующим реквизитам:

Карта 2202 2021 4091 05 26

Либо по номеру телефона Денис Игоревич С. 7 914 966 96 36

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