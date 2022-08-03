Редчайшую для всего мира операцию выполнили десятилетней девочке в Приморье

Девочку оперировали детский хирург Юрий Козлов и детские урологи Ольга Белякова и Ольга Червяткина. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Диагноз 10-летней Ксюше из Уссурийска врачи Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи выставили сразу – гидронефроз (расширение почечной лоханки и чашечки – прим. ред.). Его причиной стал дополнительный кровеносный сосуд, который сдавливал мочеточник и нарушал отток мочи, из– за чего страдают и плохо функционируют почки.

Девочка уже перенесла стандартную операцию, но недуг победить сразу не удалось. Помог счастливый случай – в рамках обмена опытом и повышения профессионализма приморских кадров в Краевую детскую клиническую больницу №1 в очередной раз приехал главный внештатный специалист, детский хирург Сибирского федерального округа Минздрава России Юрий Козлов.

Опытный врач вместе с ведущими детскими урологами – Ольгой Беляковой ККЦ СВМП и Ольгой Червяткиной из КДКБ №1 выполнили новейшую операцию в детской урологии Приморья.

Врачи, делавшие операцию девочке. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

– Это редчайшая в мире лапароскопическая операция, у нее даже есть свое название – «хитчинг». Опыт выполнения таких хирургических вмешательств насчитывает, может быть, 200 пациентов по всей Земле. Она связана с перемещением почечных сосудов, которые сдавливают мочеточник, вызывая гидронефроз, – рассказал Юрий Козлов.

Опыт выполнения таких хирургических вмешательств насчитывает, может быть, 200 пациентов по всей Земле, - Юрий Козлов. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Специалисты отмечают, что раньше в подобных случаях выполняли стандартные операции – с рассечением и нарушением целостности почечной лоханки, но не всегда они давали нужный результат.

– Операция ювелирная и уникальная: через три прокола – один 5 миллиметров и два по 3 миллиметра провели транспозиция сосудов. Затем сосудистый пучок переместили выше, чтобы не сдавливал мочеточник, и зафиксировали его в складку лоханки, – рассказала детский уролог из ККЦ СВМП, лечащий врач Ксении Ольга Белякова.

Она признается, что такие операции раньше видела только на съезде урологов в Москве и то во время видеотранслянций.

– Я впервые принимала участие в подобной операции – это было интересно и познавательно. Умеренный спаечный процесс у пациентки удлинил время операции, но все прошло хорошо, – поделилась Ольга Олеговна.

Ольга Белякова впервые проводила подобную операцию. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Несмотря на то, что операцию выполнили меньше суток назад, юную пациентку уже перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Благодаря новейшей методике, у девочки нет никаких внутренних стентов и ничего не потребуется удалять в дальнейшем. Она отлично себя чувствует и уже может самостоятельно ходить, а через несколько дней ее выпишут из стационара домой.

Продвижение новых технологий, связанных с минимальной инвазивной хирургией – хирургией без разрезов – это одно из ключевых направлений Службы детского здравоохранения Приморья. Сегодня между Краевой детской клинической больницей №1 Иркутской детской областной больницей подписано соглашение об обмене опытом.

Скоро юная пациентка отправится домой. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

– Мы занимаемся серьезными процессами обучения – хирурги из Владивостока приезжают к нам в Иркутск, где на примере сложных операций получают обучение и второе – это когда я приезжаю во Владивосток и даю мастер-классы на примере сложных случаев пациентов, – говорит доктор Козлов.

За два дня обучения врачи из Приморья ассистировали Юрию Козлову в четырех операциях.

Напомним, в Приморье реализуется региональный проект «Развитие детского здравоохранения». Губернатором края Олегом Кожемяко поставлена задача — снизить младенческую смертность, усовершенствовать оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, повысить доступность и качество медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактика заболеваемости.

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