Мэрия Владивостока может пригласить до 12 звезд эстрады на День города

Мероприятия в честь дня рождения Владивостока и Дня молодежи обещают быть зрелищными. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Весна в самом разгаре, а до лета – рукой подать. В теплые дни дома отсиживаться совсем не хочется: самые активные владивостокцы уже изучают афиши и гадают, как весело и ярко разнообразить досуг. О том, какие крупные мероприятия запланированы в столице края на весну и лето 2023 года, в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4 FM) рассказала Дарья Стегний, заместитель главы администрации Владивостока по направлению культуры, молодежной политики и связей с общественностью.

Начнем с самого близкого события – Дня Победы. По словам Дарьи Владимировны, в этом году план для Владивостока следующий:

С 4 по 9 мая пройдут торжественные возложения цветов и гирлянд к Мемориальному комплексу боевой славы, к стеле «Владивосток-город воинской славы», к Памятнику морякам торгового флота;

9 мая в 10:00 состоится парад Победы. Завершится он шествием Бессмертного полка;

В 14:00 того же дня ветеранов ждет мероприятие в Адмиральском сквере;

9 мая в Театральном сквере состоится конкурс авторской песни «Приморские струны».

В праздник Великой Победы жителей города будут ждать много других мероприятий. С графиком и тематикой можно будет ознакомиться на сайте администрации Владивостока.

Дарья Стегний. Фото: Руслан НОВИКОВ

– Расскажите о конкурсе «Внуки Великой Победы».

– Он объявлен одноименным благотворительным фондом. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте. Заявки на участие в вокально-творческом конкурсе принимаются до 1 августа. Победителей выберут заочно, а гала-концерт и награждение пройдет очно в городе-герое Волгограде 1 октября.

– А что с Днем города?

- Концепция пока утверждается. Есть несколько вариантов. Один из них – «Наше радио» предложило организовать фестиваль «Наши в городе», привезти во Владивосток около 12 легендарных звезд российской эстрады, сейчас мы прорабатываем эту идею. В любом случае, будет дневная и вечерняя программа на центральной площади, в парках, скверах.

– К 163 годовщине Владивостока запланирован городской творческий конкурс на создание лучшей песни о городе. Расскажите подробнее.

– Прием заявок идет с 15 марта до 31 мая. Каждый желающий может подать несколько (но не больше трех) творений. К заявке нужно приложить mp3-файл с песней, ноты и текст. На произведение победителя мы запишем клип с флешмобом для всех жителей города.

– Есть ли требования к песне? Треки, написанные лет 10 назад, можно послать на конкурс?

– Здесь полный полет фантазии, жесткие рамки мы не задавали. Но композиция должна быть новой.

– Кто будет назначать победителя?

- Комиссия состоит из представителей разных слоев общества. Это и общественные организации, и работники культуры, действующие композиторы, авторы, поэты. Состав внушительный.

- Когда выберут лучшую песню?

– 31 мая мы закрываем прием заявок, с 1 по 20 июня будет отбор. Где-то в преддверие Дня города мы объявим результат.

– Есть ли план мероприятий на лето?

– Из ежегодных мероприятий можно назвать мастер-классы по уличным танцам, которые традиционно проходят у Дома молодежи, на набережной Спортивной гавани. Это каждая пятница и суббота с 19:00 до 21:00. Также мы рассматриваем несколько открытых площадок для Дня России. В День рыбака, 9 июля, будет концертная программа на Спортивной набережной. Много общественных организаций подают свои инициативы и согласовывают открытые площадки под свои мероприятия. Лектории, мастер-классы, открытые кинопоказы – что угодно. В августе мы планируем провести «Книжный маяк Владивостока» (12+), мероприятие по формату «Книжного маяка Санкт-Петербурга». Это фестиваль литературы и издательского дела, который побуждает каждого читать хотя бы 12 книг в год. «Маяк» пройдет не только в библиотеках, но и на открытых площадках в формате литературных пикников.

– Есть ли в планах музыкальные фестивали?

– В рамках «Российской креативной недели» (16+), которая пройдет в конце мая, пройдет VK-Фест (12+). Во Владивостоке он развернется на набережной Спортивной гавани, там готовится большая программа на открытых площадках. Основные события креативной недели пройдут в кинотеатре «Океан» на террасах и на территории перед ним, но также будет задействована и вся набережная. Будет еще гастрономический фестиваль, фудкорты, в амфитеатре – концерты. ВКонтакте будет встраиваться в эту программу.

Напомним, что форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток» впервые пройдет во Владивостоке в 2023 году. Мероприятие станет флагманской площадкой для креативного бизнеса (и регионального, и федерального уровней) на Дальнем Востоке. Мероприятие пройдет 25-27 мая, преимущественно на площадках кинотеатра «Океан». Бесплатно принять участие в форуме смогут все желающие – для этого нужно до 27 мая зарегистрироваться на сайте.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.