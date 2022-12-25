«Его продавали трижды». Как студентка из Владивостока спасла добермана, замерзающего на улице

Полина и Горан. Фото: КП – Владивосток

Ничего не подозревающего добермана во Владивостоке несколько раз предала собственная хозяйка, из-за чего он снова и снова оказывался на улице. Обычно век породистого питомца в каменных джунглях не долог, но, к счастью для Горана (теперь пса зовут так) его нашла 17-летняя студентка из столицы Приморья Полина Козырева. Замерзшую собаку она однажды обнаружила в районе Второй Речки и собиралась вернуть владельцам, но даже не подозревала, в какую историю выльется эта помощь. Хозяйке-аферистке ей пришлось выложить 10 тысяч рублей из собственного кармана, а та была только рада – на питомце она «наваривалась» минимум трижды. «Комсомольская правда – Владивосток» публикует историю из первых уст.

– Моя мама еще в октябре прилетела из командировки. Когда выходила из машины у дома, пес запрыгнул в салон. Наотрез отказался выходить. Подумали: потерялся. Взяли домой, накормили, напоили, а позже я пошла с ним гулять, чтобы искать хозяев. У меня был поводок, так как недавно у нас умерла собака. Вернулись домой ни с чем: никто ничего не знал, – рассказала студентка.

Полина опубликовала новое объявление о поиске новых хозяев. Откликнулась девушка, заявила, что является хозяйкой и что все подтверждения есть. Горан их узнал – делать было нечего, собаку отдали без задней мысли. Однако история начала обрастать мистикой и неожиданными поворотами.

Через неделю ранним утром раздался звонок. Голос на другом конце трубки требовал забрать собаку: Гор якобы потерялся в лесу, после чего опеку над ним взяли военнослужащие и забрали в часть. Полина объяснила собеседнику всю ситуацию – ни к чему не пришли. Однако быстро выяснилось, что собаку в итоге вновь отдали таинственной девушке.

– Мы начали эту тему обсуждать в среде зоозащитников и собачников. Я почувствовала что-то неладное. Нашлось много людей, которые якобы знают эту хозяйку. Она его купила в питомнике в Шкотово и не могла с ним справиться, щенок якобы разгромил квартиру. Тогда девушка продала собаку – а тот убежал от новой семьи. Девушка продала его снова. Через время ситуация повторилась. Доберман попал ко мне, а вскоре его вновь за деньги отдали другой семье. Вероятно, он убежал опять. Я поняла, что нужно было забрать собаку.

Доберман готовится к Новому году. Фото: КП – Владивосток

За бесплатно отдать породистого, пусть и ненужного четвероного, разумеется, отказались. Поддержка пришла от того же сообщества: множество людей писали женщине гневные письма, просили перестать так халатно относиться к питомцу. Неравнодушные собрали деньги по группам в интернете. Большую часть героиня истории добавила из своего кошелька. 10 тысяч рублей – и Полина забрала собаку без лишней «обороны» от недохозяйки (она, к слову, даже не знала настоящий возраст питомца). Полина вновь принялась искать новое место для Горана, но не вышло, да и с псом уже слишком задружились.

Щенок за это время стал совсем почти взрослым псом. Фото: КП – Владивосток

– Мы ходим к кинологу. Собака очень способная. Прекрасно относится к моему котенку. Горан здоровый, упитанный. Правда, ветпаспорт, как рассказала хозяйка, он сгрыз, но что-то слабо верится. Раньше был зашуганный, с мозолями на лапах, крайне плохой шерстью. Сказались многочисленные приключения на улице.

Больше доберману холод и голод не грозят – история о чудовищном предательстве и счастливом случае завершилась благополучно. Напомним, ранее читатели «Комсомолки» спасли кошку Гильдию – она практически восстановилась после своих злоключений.

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