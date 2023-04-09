Губернатор Приморья поздравил жителей с Вербным воскресеньем с передовой в зоне СВО

Губернатор посетил небольшой храм. Фото: принтскрин видео

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вновь убыл на передовую, чтобы пообщаться с бойцами из региона и, вероятно, передать гуманитарную помощь. В своем Telegram-канале чиновник поздравил жителей с Вербным воскресеньем на фоне цветущего сада, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Такую красоту повстречали в праздник Благовещение на одной из точек расположения наших бойцов 5 Армии – цветущий абрикос около небольшой церквушки. Пользуясь случаем, зашли в храм, пообщались со священником, – рассказал Олег Николаевич.

Он уточнил, что будет делиться новостями с передовой в течение дня. Напомним, визиты губернатора в зону СВО – частое явление. Например, он сопровождал сформированные соединения бойцов-добровольцев «Тигра», прошедших подготовку. Впервые Олег Николаевич побывал в Донбассе спустя месяц после начала специальной военной операции.

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