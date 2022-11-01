Согревает душу: Олег Кожемяко о том, как важно помогать приморским бойцам

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Анна СОБОЛЬ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM в первый день ноября поделился со слушателями тем, насколько же важно помогать бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО. Подробнее читайте в материале издания.

По словам главы края, бойцы всем укомплектованы, но бывают ситуации, когда что-то ломается, что-то теряется или перехватывается противниками. Одна из главных задач в таком случае – обеспечить именно тем, что поможет, прежде всего, выиграть противника и обезопасить свою жизнь и жизнь своих товарищей.

– Те средства, которые мы доставляем: приборы ночного видения, квадрокоптеры, рации, прицелы и другое специальное оборудование – имеют большое значение для того, чтобы войска были обеспечены всем необходимым. Это помогает им противостоять противнику. Мы продолжаем работу по комплектованию и в том числе пикапами – они помогают оперативно передвигаться. Поэтому вся эта поддержка, помимо того, что это неразрывная связь между жителями Приморья и теми, кто там, на фронте, помогает и понимать, что все ради победы, – это единство народа и армии. Это передано от своих земляков и согревает душу.

Кроме этого, по словам Олега Кожемяко, на постоянной основе в зону СВО отправляют теплые вещи, обмундирование, снаряжение, спальные мешки и коврики, сапоги.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о том, что губернатор Приморья предлагает покупать пикапы для отправки на фронт, а также оказывать финансовую поддержку через специальный фонд. В официальном Telegram-канале Олег Кожемяко записал видеообращение, в котором рассказал, как помочь воинам.

Его совету накануне последовали двое мужчин из Приморья, которые передали в зону СВО внедорожники.

Посмотреть запись эфира можно по ссылке.

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