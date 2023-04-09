«Он молчал месяц»: подростки избили 11-летнего мальчика во Владивостоке для публикации в сети под музыку

Школьник не рассказывал о конфликте долгое время. Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной скандал, связанный с подростковой жестокостью, произошел во Владивостоке. Группа школьников избила 11-летнего мальчика Артема (имя изменено), ученика МБОУ СОШ № 64. Все это дети запечатлели на видео, которое, конечно, позже оказалось в популярной соцсети, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На кадрах ребенок валяется на земле, мальчики бьют его ногами, а девочки пробуют себя в роли начинающих операторов. Об истории редакции узнала от пострадавшей стороны. Мама мальчика Светлана в беседе с корреспондентом пояснила, ее сын вряд ли сам вывел подростков на конфликт, хотя и не отрицала, что ребенок мог замолчать какие-то детали этого случая. Ее основная версия: к драке, возможно, привела какая-то неосторожная фраза Артема в сторону ребят постарше. Но разве это повод так решать недопонимание?

Личности агрессоров еще не установлены, но известно, что учатся они в 6 классе школы №66 во Владивостоке. Ребенок сам об этом рассказал. В минувшую пятницу, 7 апреля, Артем не захотел идти на тренировку. Почему? Сказал: там «эти мальчики». Какие мальчики? Встревоженная мама забила тревогу. Тут-то, как в «Денискиных рассказах», все тайное и стало явным.

Оказалось, все произошло еще в феврале, рассказать сразу Артем не смог. Ребенка можно понять: тут и стыд, и стандартные угрозы задир. «Расскажешь – тебе крышка». Однако видео оказалось в аккаунте одного из школьников в Likee [китайская платформа для размещения музыкальных видео - прим.ред.] Кадры, которые не оставляют равнодушным, «приправили» мелодией из боевика. А потом уставший от груза на душе Артем сам показал их матери. Отметим: синяков и травм на теле ребенка видно не было, поэтому о драке узнали так поздно. Семья пострадавшего мальчика благополучная.

Родители планируют обратиться в полицию с началом рабочей недели. Редакция готовит запрос в региональное УМВД, чтобы узнать, чем закончится история. Напомним, если ваш ребенок стал жертвой насилия – написать заявление необходимо.

Травля в школах и агрессия, часто называемые англицизмом «буллинг», – не редкость как для России, так и для Приморского края. И до сих пор общественности (да и самим родителям) удается узнать далеко не обо всех подобных случаях.

Жестокость подростков и ее причины редакция обсуждала с детским омбудсменом региона Ольгой Романовой; ее советы родителям о том, как не упустить насилие над ребенком и уберечь его от радикализации – в материале.

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