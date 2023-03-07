«Манипулируют, чтобы привлечь в криминал»: детский омбудсмен Приморья назвала причины радикализации среди подростков

По словам эксперта, подросткам свойственна тяга к рискованному поведению. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отрочество – без сомнения, один из сложных этапов развития детей, в этот период меняется не только их внешность, но и личность. Ребята заводят новых друзей, ищут хобби и начинают задумываться над их ролью в мире. Иногда неосторожно брошенное слово может привести к печальным последствиям для судьбы ребенка.

В Приморье в медийное поле не раз попадали громкие скандалы, связанные с подростковым насилием. К сожалению, это реальность современного мира. Так, в Дунае парень из-за тысячи рублей напал на беззащитную женщину, а в поселке Заводской две девушки местную жительницу. Процветающую радикализацию среди молодого поколения прокомментировала для «Комсомольской правды – Владивосток» уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романов.

– Почему в последнее время подростки стали вести себя агрессивно?

– Ребятам, в силу их возраста, свойственна тяга к рискованному поведению, выражению протеста. Это обусловлено особым состоянием – кризисом подросткового периода. В это время через поступки человека и приобретение собственного опыта формируется личность, а главным способом познания жизни становится эксперимент, прежде всего – с самим собой.

Авторитетными людьми, чье мнение считается важным, становятся сверстники. Чтобы заслужить внимание к себе, стать заметным, понять, на что он способен, ребенок будет пробовать себя. Осознание границ собственных возможностей иногда происходит в сфере допустимых и недопустимых, с точки зрения общественных норм и правил, действий. Это поведение в подростковом периоде – нормальный этап развития личности.

Но, если мы говорим о слаженных действиях групп несовершеннолетних, да еще и в разных городах и субъектах России, то в этом случае радикализация – это управляемый процесс. Он активизируется под воздействием извне – манипуляциями взрослых, контролирующих поведение детей. Чаще всего – чтобы вовлечь в криминал как в роли объекта преступных намерений и действий, так и в роли их автора.

– Действительно ли игры и мультфильмы могут «воспитать» в ребенке агрессию?

– Не может какой-то один фактор влиять на поведение и сознание человека, это всегда многофакторная история. Семейные ценности, отношения с родителями, воспитание, образование, среда общения, окружающие люди, тип характера, особенности психики. И, наконец, тот информационный продукт, который питает интеллект и душу – все это среда, в которой может сформироваться тот или иной тип личности.

Агрессия – это реакция любого живого существа на что-либо, и подростки – не исключение. Они могут конфликтовать с людьми, драться, обзывать другого человека или угрожать ему. Это фрагменты агрессивного поведения, направленного во внешний мир. Ничуть не реже встречаются ситуации, когда ребята проявляют злость по отношению к самим себе, и принимает она самые разные формы: самоповреждение, самоунижение, добровольное принятие роли жертвы в каких-либо отношениях.

У подростков есть объективные причины для проявления агрессии – это их физиологическое и эмоциональное состояние, связанное с кризисом пубертатного периода. Максимально уязвимым к влиянию извне школьников делает неумение анализировать и предсказывать последствия своих действий, контролировать чувства и поступки. Модель поведения в определенных обстоятельствах или какие-то внешние атрибуты героев, представленные в сюжетах любых фильмов, мультфильмов, играх, комиксах и так далее могут стать примером для подражания или просто копированием чьих-то действий, внешности.

– Могут ли родители повлиять на появление агрессии у подростка?

– Как бы это парадоксально не прозвучало, отношение взрослых к своему ребенку может вообще разрушить связь в семье. Именно в подростковый период чаще всего доверие между родителями и детьми разрушается, иногда на долгие годы.

Как я уже говорила ранее, авторитет взрослых начинает ослабевать, на первое место для каждого подростка выходят сверстники. Школьнику важно авторитетное мнение. Многие родители не понимают, что это временное явление, и тяжело принимают такое отношение к себе, тогда-то и начинается противостояние.

Разрушить отношения между детьми и родителями могут слова, интонации, недоверие, гиперопека, попытки силой настоять на своем. Если типу личности свойственно проявление агрессии, напряженные отношения со взрослыми могут ее провоцировать.

– Может ли ребенок родиться с задатками девиантного поведения?

– Я в это не верю, для этого всегда есть внешняя причина. Отношение родителей, окружения, условия, в которых ребенок растет, социальная среда и пример взрослых перед глазами – эти факторы могут стать причиной антисоциального поведения. Иногда проблема может скрываться в травме привязанности, полученной ребенком в раннем возрасте или в пережитом в детстве физическом насилии.

– Как избежать радикализации среди подростков?

– Нужно объяснять ребятам правовые и жизненные последствия их поступков. Да, ошибиться может каждый, выбирая, как именно поступить, но иногда неверный шаг может привести к печальному итогу. Поэтому очень важно разъяснять, какие меры наказания могут быть применены к подростку. Во многих случаях, когда речь идет о радикальных действиях в составе группы лиц, ответственность наступает с 14 лет.

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