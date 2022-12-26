От частного дома остался только остов. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во Владивостоке многодетная семья лишилась дома из-за страшного пожара. Без крова остались родители и семеро детей, которые жили на Станичной (в районе Котельникова). В мэрии корреспонденту «КП» сообщили, что глава семейства отказался от проживания в пункте временного размещения. Пострадавшие живут у родственников.

Детям предложили социально-реабилитационный центр «Парус надежды», но родители отказались расставаться с ними. Оно и понятно: после такой трагедии вряд ли захочешь к чужим. Владивостокцы организовали сбор средств для семьи, а детям приносят теплую одежду: пуховики, шапки и варежки. Вещи родители больше не принимают, но нуждаются в бытовой химии и канцелярских принадлежностях для ребят-школьников.

– Собрали с нашего микрорайона. Хватит, наверное, на целую зиму, – рассказал глава семейства.

Огонь охватил частный дом в субботу, 24 декабря. Причины возгорания неизвестны: родители услышали треск и быстро вывели детей. Пожарные, по данным УМВД России по Приморью, не сразу смогли подъехать к дому из-за последствий аномального снегопада и сложной дорожной обстановки, к тому же, маневрировать во дворах мешали припаркованные автомобили. Решили развернуть рукав от места, куда смогла подъехать машина МЧС. Из помещения все вышли самостоятельно.

Спасатели не могли пробраться к дому из-за заснеженных дорог. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Как позже рассказал глава семьи, этот дом он строил 25 лет, отчего трагедия становится еще печальнее.

Для оказания материальной помощи можно связаться с Евгенией по номеру 89140764583. Сбор вещей ведут на Адмирала Юмашева, 35-1, Ватутина, 20 (номер для связи 89644414385 – Екатерина), а также на Нейбута, 139-80.

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