Из-за мощного пожара во Владивостоке семеро детей остались без крыши над головой

Тушили огонь 24 пожарных. Фото: telegram-канал @dps.control.

Пожарные потушили мощное возгорание, которое произошло во Владивостоке 24 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Оказалось, что пожар случился на улице Станичная. В 13:16 спасателям сообщили о возгорании частного дома. До прибытия специалистов 11 жильцов эвакуировались самостоятельно, среди них было семь детей.

Когда пожарные были на месте, огонь охватил второй этаж здания и крышу, из-за чего обрушилась кровля. Пламя уничтожило около 70 квадратных метра. Никто не погиб и не пострадал, причина возгорания пока неизвестна.

Огонь тушили восемь 24 человека с помощью восьми пожарных машин.

Напомним, что о пожаре «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали читатели, позже в социальных сетях появилась информация о возгорании дома на Котельникова, 7. Из-за ЧП на участке дороги от Баляевского моста образовалась пробка.

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