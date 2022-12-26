В праздничные дни инфекционные бригады будут выезжать на дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние праздники медицинские учреждения Приморья изменят режим работы. Для поликлиник и пунктов вакцинации установили график на период с 31 декабря по 8 января. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам представителей приморского минздрава, выходными днями в поликлиниках станут 1, 2, 7 и 8 января. В остальные дни график работы следующий:

31 декабря – с 9:00 до 15:00;

3 января – с 9:00 до 15:00;

4, 5, 6 января – с 9:00 до 20:00.

В праздничные дни инфекционные бригады будут выезжать на дом, можно обратиться к специалистам, чтобы получить или продлить лист нетрудоспособности и рецепты, в том числе льготных на получение сильнодействующих лекарств.

Пациенты с температурой смогут обратиться в инфекционные кабинеты без предварительной записи по графику работы медучреждения, с собой необходимо взять паспорт. Приморцев с другими жалобами будут принимать в плановом режиме в поликлиниках.

Пройти вакцинацию от COVID-19 в стационарных или мобильных пунктах можно 31 декабря и с 3 по 6 января.

В больницах также будут работать лаборатория, рентген, функциональная диагностика, пациенты смогут получить или продлить лист нетрудоспособности.

Напомним, что в Приморье продолжает увеличиваться число заболевших ОРВИ, гриппом и COVID-19. Врачи рекомендуют носить медицинские маски, пройти ревакцинацию от коронавируса, а при плохом самочувствии обратиться к врачам.

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