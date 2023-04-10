Эксперт снял потоки раскаленной лавы во время извержения вулкана Безымянный на Камчатке

Лавовые потоки на куполе вулкана Безымянный. Фото: Юрий ДЕМЯНЧУК / volkstat.ru

Лавовые потоки выплеснулись из кратера вулкана Безымянный во время его извержения. Явление снял и описал Юрий Демянчук, сотрудник Камчатской вулканологической станции имени Левинсона-Лессинга Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. На своем сайте volkstat.ru специалист рассказал об экспедиции группы экспертов к 2882-метровому исполину. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Вулканы Ключевской, Камень и Безымянный. Фото: Юрий ДЕМЯНЧУК / volkstat.ru

Активность Безымянного начала расти в конце марта. В апреле вулкану присвоили код оранжевый, то есть от геологического образования можно ожидать извержение. 6 числа на станцию Апахончич для аэрофотосъемки и обследования состояния горы, описывает Юрий Владимирович, отправилась группа вулканологов. Также специалисты добрались до памятника природы Камень Амбон, что находится недалеко от нашего «героя», где установили газоанализатор и мобильные станции для регистрации сейсмической активности.

Усиление пеплопада 7 апреля. Фото: Юрий ДЕМЯНЧУК / volkstat.ru

В течение нескольких дней на вулкане происходили частые обвалы с кромки кратера, а с каждым днем выбросы пепла становились все сильнее. В пятницу, 7 апреля, высота очередного пеплового столба превысила 10 тысяч метров, а для авиации присвоили код красный – максимальный. В этот же день вулканологи отобрали пепел для исследований, а также провели съемку активного купола.

Обвальные лавины. Фото: Юрий ДЕМЯНЧУК / volkstat.ru

– В 17:30 началось пароксизмальное извержение вулкана (самая бурная и напряженная стадия, при которой вскрывается вся полость кратера. – Прим.ред.). На расстоянии 20 километров отчетливо был слышен звук взрывов в кратере, который продолжался полтора часа. За 20 минут с момента выброса пепловая колонна поднялась на высоту около 10 километров, и ее сносило на северо-восток. На станции Апахончич начался мощный пеплопад. Снег мгновенно окрасился в серый цвет, – описал явление Юрий Демянчук.

Эксперт отметил, что выпадение пепла закончилось утром, благодаря чему через несколько часов видимость улучшилась, и стало видно лавовые потоки на куполе.

Установка аппаратуры группой вулканологов. Фото: Юрий ДЕМЯНЧУК / volkstat.ru

– Опасности для близлежащих поселков не представляет. Активность уже низкая. Продолжается изливаться вязкий лавовый поток на юго-восток. Продолжается слабая парогазовая деятельность. Визуально все закрыто облачностью, – добавил в беседе с корреспондентом «КП – Дальний Восток» Демянчук.

Отметим, что в настоящее время продолжает действовать предупреждение специалистов ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Посещение Безымянного, а также Шивелуча, лучше отложить до более спокойных времен.

Вулкан после пароксизма. Фото: Юрий ДЕМЯНЧУК / volkstat.ru

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