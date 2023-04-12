Сквер и детский сад вместо небоскреба: китайский застройщик проиграл суд мэрии за участок в центре Владивостока

Суды и настойчивость приблизили жителей Фрунзенского района к долгожданному парку. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Китайский застройщик ООО «Судеко», связанный с хабаровским «мусорным королем», не получил разрешение на строительство жилого комплекса в историческом центре Владивостока. Суд отказал компании в проведении работ на месте бывшего завода «Металлист». Местные жители получили новую надежду на то, что теперь этом месте появятся долгожданный детский сад и сквер, сообщает «КП – Владивосток».

В конце 2022 года Арбитражный суд Приморского края отменил запрет городской администрации на постройку «Жилого и коммерческого комплекса класса «Элит». Мэрия подала апелляцию, и инстанция согласилась с доводами властей.

РАСПРИ

Много лет участок с кадастровым номером 25:28:020018:1945 огорожен забором. Здесь проходит тропа здоровья, расположен яхт-клуб, а неподалеку – набережная Спортивной гавани. Более того, это место окружают жилые дома с высокой плотностью населения. Выше по карте – главная дорога на Эгершельд. Вырасти очередная высотка – удар пришелся бы на дорожную инфраструктуру.

С 2020 года местные жители начали собирать подписи против стройки. Народ выходил с плакатами на улицы, устраивая пикеты. Владельцы земли продолжали отмалчиваться, не замечая протестов. Горожане смогли собрать больше 3 тысяч подписей и привлечь внимание мэра Владивостока и губернатора Приморского края. Олег Кожемяко поддержал идею людей в 2021 году и объявил, что эта территория нуждается в детском саде и парке. Зону пользования было решение перевести в рекреационную. Но юридическое противоборство продолжилось.

БЛИЖЕ К МЕЧТЕ

Возведение детского сада на этой земле поддерживает большинство горожан. Суды и настойчивость приблизили жителей Фрунзенского района к долгожданному парку, где «Судеко», выкупивший эту землю за копейки, не сможет построить жилой комплекс.

С 2020 года местные жители начали собирать подписи против стройки. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Ранее «КП – Владивосток» проводила исследование, в котором мы рассказали, кому и зачем нужен пустырь посреди «Тропы здоровья» и по сути одной из самых популярных прогулочных городских зон. Прочитать подробнее можно по ссылке.

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